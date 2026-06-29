MNNIT इलाहाबाद के बीटेक छात्रों को देगा स्कॉलरशिप, हर साल मिलेंगे 20,833 रुपये
MNNIT Scholarship 2026: मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNNIT) ने बीटेक के टॉप 10% मेधावी और जरूरतमंद छात्रों के लिए मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति शुरू की है, जिसके तहत सालाना ₹20,833 दिए जाएंगे।
MNNIT Scholarship 2026: मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNNIT) ने अपने होनहार और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। संस्थान प्रशासन ने मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने और उनकी वित्तीय बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से एक नई ‘मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना’ की शुरुआत की है। इस कल्याणकारी योजना के तहत एमएनएनआईटी में बीटेक कोर्स की कुल स्वीकृत सीटों के टॉप 10 प्रतिशत विद्यार्थियों को हर साल 20,833 रुपये की आर्थिक सहायता सकॉलरशिप प्रदान की जाएगी।
जेईई मेन रैंक और सीपीआई (CPI) बनेगा चयन का आधार
संस्थान प्रशासन ने छात्रवृत्ति की डिटेल्स को पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता-आधारित रखने के लिए कड़े मापदंड तय किए हैं:
प्रथम वर्ष के छात्र: बीटेक के फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने वाले नवागंतुक विद्यार्थियों का चयन उनके द्वारा जेईई मेन (JEE Main) परीक्षा में हासिल की गई ऑल इंडिया रैंक के आधार पर किया जाएगा।
सीनियर छात्र: बीटेक के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उनके पिछले वर्ष का शैक्षणिक प्रदर्शन ही चयन का पैमाना होगा। इसके तहत छात्रों के सीपीआई (क्यूटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स) को आधार बनाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
यह वित्तीय मदद सीधे छात्रों के बैंक खातों में साल में एक बार ट्रांसफर की जाएगी।
9 ब्रांच के 5,000 छात्रों को मिलेगा स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल
वर्तमान में एमएनएनआईटी प्रयागराज में बीटेक की कुल नौ प्रमुख शाखाएं संचालित हैं, जिनमें कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (CSE), इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार (ECE), मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, और उत्पादन (Production) इंजीनियरिंग शामिल हैं। इन चारों वर्षों को मिलाकर संस्थान में करीब 5,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। संस्थान के निदेशक और प्रशासन का मानना है कि इस आर्थिक बैकअप से छात्रों को अपनी रोजमर्रा की वित्तीय चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, जिससे वे अपना पूरा ध्यान नए रिसर्च और अकादमिक गतिविधियों पर केंद्रित कर सकेंगे।
यह नई मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना न केवल विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रदर्शन को दिन-प्रतिदिन बेहतर बनाने में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर के एक प्रतिस्पर्धी माहौल में खुद को बेहतर साबित करने के लिए भी प्रेरित करेगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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रुचियां
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