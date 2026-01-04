Hindustan Hindi News
MMMUT: अब विदेश में भी मान्य होगी MMMUT की डिग्री, सभी विभागों में NBA एक्रेडिटेशन की तैयारी शुरू

MMMUT: अब विदेश में भी मान्य होगी MMMUT की डिग्री, सभी विभागों में NBA एक्रेडिटेशन की तैयारी शुरू

संक्षेप:

MMMUT: एमएमएमयूटी के सभी इंजीनियरिंग विभागों में एनबीए एक्रेडिटेशन (नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन) कराएगा। इस पहल के बाद से यहां के छात्र दूसरे देशों में आसानी से काम कर सकेंगे।

Jan 04, 2026 09:03 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
MMMUT: मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) अपने शैक्षणिक स्तर को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2026 में संस्थान के सभी इंजीनियरिंग विभागों का एनबीए (नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन) एक्रेडिटेशन कराया जाएगा। इस पहल से न केवल विश्वविद्यालय की साख बढ़ेगी, बल्कि यहां के छात्रों के लिए विदेशों में करियर बनाने की राह भी आसान हो जाएगी।

वैश्विक स्तर पर मिलेगी डिग्री को मान्यता

कुलपति प्रो. जेपी सैनी के अनुसार, एनबीए से मान्यता मिलने के बाद एमएमएमयूटी के इंजीनियरिंग कार्यक्रमों को विदेशों में भी वही दर्जा प्राप्त होगा, जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों को मिलता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यहां से स्नातक करने वाले छात्र दूसरे देशों में बिना किसी अतिरिक्त बाधा के काम कर सकेंगे। वैश्विक बाजार में उनकी डिग्री की स्वीकार्यता बढ़ेगी और उन्हें अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में प्राथमिकता दी जाएगी।

शिक्षा की गुणवत्ता और प्लेसमेंट में होगा सुधार

एनबीए एक्रेडिटेशन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

बड़ी कंपनियों की प्राथमिकता: दिग्गज कंपनियां अक्सर उन संस्थानों के छात्रों को तवज्जो देती हैं जिनके पास एनबीए की मान्यता होती है।

रैंकिंग में उछाल: इस मान्यता से विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भी सुधार होगा, जिससे देश भर के मेधावी छात्र और अनुभवी शिक्षक संस्थान की ओर आकर्षित होंगे।

2026 में लक्ष्य हासिल करने की तैयारी

संस्थान ने इस लक्ष्य को इसी वर्ष यानी 2026 में ही पूरा करने की रणनीति तैयार कर ली है। इसके लिए सभी विभागों में लैब, सिलेबस, रिसर्च और बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है। कुलपति ने बताया कि एनबीए मान्यता केवल एक प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि हमारे छात्र उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

इस कदम को गोरखपुर और पूर्वांचल के तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी मोड़ माना जा रहा है। अब स्थानीय छात्र अपने ही शहर में पढ़कर वैश्विक स्तर की डिग्री हासिल करने का सपना पूरा कर सकेंगे।

