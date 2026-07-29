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MMMUT : कम दाखिले वाले PG कोर्स हो सकते हैं बंद, शिक्षकों को 50 और शोधार्थियों को 20 हजार रु मिलेंगे

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, गोरखपुर
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एमएमएमयूटी ने ऐसे पाठ्यक्रमों की समीक्षा का फैसला लिया है, जिनमें लगातार छात्रों की रुचि घटती जा रही है। इसे लेकर संबंधित विभागों से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है।

college students (symbolic image)
कॉलेज छात्र (प्रतीकात्मक छात्र)

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कम प्रवेश वाले पीजी (परास्नातक) पाठ्यक्रमों की व्यापक समीक्षा कराने का फैसला लिया है। तीन साल के अंदर कम प्रवेश वाले ऐसे यूजी पाठ्यक्रमों की विभागवार समीक्षा करते हुए उन्हें अधिक रोजगारपरक पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। साथ ही जरूरत के मुताबिक ऐसे पाठ्यक्रम बंद भी किए जा सकते हैं। विवि का मानना है कि उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। एआई और चैटजीपीटी के दौर में पाठ्यक्रम में भी बदलाव देश दुनिया के तकनीकी संस्थानों में किए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एमएमएमयूटी ने भी ऐसे पाठ्यक्रमों की समीक्षा का फैसला लिया है, जिनमें लगातार छात्रों की रुचि घटती जा रही है।

इसे लेकर संबंधित विभागों से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि पिछले तीन सालों के अंदर छात्रों के प्रवेश की स्थिति क्या रही है। उस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद रोजगार की क्या स्थिति है। पाठ्यक्रम वर्तमान समय के रोजगार के अनुसार चल रहे हैं या उसमें बदलाव की जरूरत है। विवि इन जवाबों के मिलने के बाद आगे फैसला लेगा। विवि का कहना है कि पाठ्यक्रमों की संख्या बनाए रखना उद्देश्य नहीं है, बल्कि बदल रहे दौर के अनुसार नई तकनीकों से विद्यार्थियों को जोड़ना ही पहली प्राथमिकता है, जिससे कि विद्यार्थियों को समय के अनुसार रोजगार मिल सके। रिपोर्ट मिलने के बाद विवि ऐसे पाठ्यक्रमों को बंद करने का भी फैसला ले सकता है। उसके स्थान पर नए पाठ्यक्रम भी शुरू किए जा सकते हैं।

शिक्षकों को 50 हजार रुपये की सीड मनी

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने शोध एवं नवाचार को नई गति देने की दिशा में अहम फैसला लिया है। विश्वविद्यालय ने शिक्षकों को 50 हजार रुपये की सीड मनी तथा विश्वविद्यालय फेलोशिप श्रेणी में प्रवेश लेने वाले शोधार्थियों को 20 हजार रुपये की वार्षिक कॉन्टिंजेंसी ग्रांट देने का फैसला लिया है। शिक्षकों को सीड मनी देने के प्रस्ताव को वित्त समिति की मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे आगामी बैठक में अनुमोदन के लिए विश्वविद्यालय की प्रबंध बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

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इसी क्रम में, विश्वविद्यालय ने फेलोशिप श्रेणी में प्रवेश लेने वाले शोधार्थियों को 20 हजार रुपये की वार्षिक कॉन्टिन्जेंसी ग्रांट देने का भी निर्णय लिया है। यह सुविधा फेलोशिप के पहले तीन वर्षों तक उपलब्ध होगी। चौथे वर्ष में इसका विस्तार होगा, लेकिन इसके लिए शोधार्थी का कम से कम एक शोध-पत्र एससीआई (एससीआई) में लिस्टेड जर्नल में प्रकाशित होना जरूरी होगा।

दोनों पहल एमएमएमयूटी में शोध के वातावरण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सीड मनी से शिक्षक प्रारंभिक शोध परिणाम विकसित कर सकेंगे। वहीं, आकस्मिक अनुदान से शोधार्थियों को शोध संबंधी गतिविधियों और गुणवत्तापूर्ण प्रकाशनों के लिए अधिक सुविधा मिलेगी।

- प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा, कुलपति, एमएमएमयूटी

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लेखक के बारे में

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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