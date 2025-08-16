जिन्ना को समझने में हुई चूक, NCERT के नए मॉड्यूल में कांग्रेस बंटवारे के लिए जिम्मेदार

एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल में कहा गया है कि कांग्रेस ने बंटवारे की योजनाओं को स्वीकार किया और जिन्ना को कम आंका। इससे भारत को लंबे समय तक भयावह परिणाम झेलने पड़े।

NCERT New Module: आजादी के 78 साल बाद भी बंटवारे का जख्म भारतीय समाज और राजनीति में महसूस किया जाता है। अब एनसीईआरटी (NCERT) ने नए मॉड्यूल जारी कर बंटवारे की जिम्मेदारी कांग्रेस नेतृत्व पर ठहराई है। इन मॉड्यूल्स में कहा गया है कि कांग्रेस नेताओं ने बंटवारे की योजनाओं को स्वीकार कर लिया और जिन्ना को कम आंका, जिसके चलते देश को भारी कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि, ध्यान देने बाली बात है कि ये मॉड्यूल्स रेगुलर सिलेबस नहीं है।

ये दो मॉड्यूल एक मिडिल स्टेज और दूसरा सेकेंडरी स्टेज, इस अगस्त में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जारी किए गए। इनमें साफ लिखा गया है कि भारत-पाक बंटवारा किसी भी हाल में अनिवार्य नहीं था। इसे तीन प्रमुख कारकों ने आकार दिया। जिसमें जिन्ना जिन्होंने बंटवारे की मांग रखी और कांग्रेस जिसने मान लिया। इसके अलावा माउंटबेटन भी शामिल हैं जिन्होंने इसे लागू किया।

भारतीय नेताओं के पास नहीं था प्रशासन चलाने का अनुभव: NCERT मॉड्यूल सेकेंडरी स्टेज मॉड्यूल में कहा गया है कि भारतीय नेताओं के पास प्रशासन चलाने का अनुभव नहीं था। न सेना, न पुलिस और न ही प्रशासनिक तंत्र की समझ। लिहाजा उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इतनी जल्दबाजी में कितनी बड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। मॉड्यूल्स ने बंटवारे को एक अभूतपूर्व मानवीय त्रासदी बताया है। इसमें करीब 1.5 करोड़ लोगों का विस्थापन, बड़े पैमाने पर हत्याएं, यौन हिंसा और उन ट्रेनों का जिक्र है जिनमें सिर्फ लाशें ही पहुंची थीं।

इनमें कहा गया है कि बंटवारे से पहले भी भयावह घटनाएं हुईं। नोआखली और कलकत्ता (1946), रावलपिंडी, थोहा और बेवल (1947) इसके उदाहरण बताए गए। वहीं, मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन डे (1946) हिंसा का अहम मोड़ माना गया। मॉड्यूल में जिक्र है कि “या तो बंटा हुआ भारत या तबाह भारत”, जिन्ना ने अपने इस बयान को कांग्रेस नेताओं को मानने पर मजबूर किया।

भारत भुगत रहा बंटवारे का नतीजा, NCERT के नए मॉड्यूल में जिक्र मॉड्यूल्स का दावा है कि बंटवारे के नतीजे आज तक भारत भुगत रहा है, जिसमें कश्मीर विवाद, सांप्रदायिक राजनीति और पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद फैलाने की नीति इन्हीं की उपज हैं। इसमें यहां तक कहा गया कि पाकिस्तान ने कश्मीर हथियाने के लिए तीन युद्ध छेड़े और हारने के बाद आतंकवाद का रास्ता अपनाया। दिलचस्प बात यह भी है कि जिन्ना ने बाद में खुद स्वीकार किया कि उन्होंने नहीं सोचा था कि बंटवारा उनके जीवनकाल में हो जाएगा।