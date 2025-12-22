Bihar Govt Jobs 2026: नए साल में 3 लाख पदों पर होगी बंपर बहाली, नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा
Bihar Govt Jobs 2026: रोजगार की तलाश कर रहे बिहार के युवाओं के लिए नया साल 2026 खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। राज्य की नीतीश सरकार ने प्रदेश में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए एक महा-अभियान की रूपरेखा तैयार की है। ताजा अपडेट के अनुसार, अगले तीन महीनों के भीतर बिहार में 3 लाख से अधिक रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
तीन माह में शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया
सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार के निर्देश पर विभिन्न विभागों ने अब तक करीब 1.75 लाख रिक्तियों का ब्यौरा सौंप दिया है। नए साल की शुरुआत में ही इन पदों के लिए भर्ती करने वाली संस्थाओं और आयोगों को अनुशंसा भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त, 1.5 लाख अन्य पदों के लिए पहले ही अनुशंसा भेजी जा चुकी है, जिनके लिए आवेदन प्रक्रिया और प्रारंभिक परीक्षाओं की तैयारी अंतिम चरण में है।
मिशन 1 करोड़: 5 साल का बड़ा लक्ष्य
नई सरकार की प्राथमिकता युवाओं को सशक्त बनाना है। सरकार ने अगले पांच वर्षों (2025-2030) में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में 'सात निश्चय-3.0' के तहत युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया जा रहा है।
31 दिसंबर 2025: सभी विभागों को रिक्तियों की अंतिम सूची जमा करने की समय सीमा।
जनवरी 2026: भर्ती आयोगों द्वारा पूरे साल का 'परीक्षा कैलेंडर' जारी किया जाएगा।
पारदर्शिता: विज्ञापन से लेकर अंतिम परिणाम तक की प्रक्रिया को एक साल के भीतर पूरा करने का निर्देश।
पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, अब भर्ती प्रक्रिया में देरी की गुंजाइश नहीं होगी। जनवरी 2026 में जारी होने वाले भर्ती कैलेंडर में परीक्षा की तारीखों और परिणाम की संभावित तिथियों का स्पष्ट उल्लेख होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस विभागों में सबसे अधिक संख्या में नियुक्तियां होने की उम्मीद है। बिहार सरकार का यह कदम न केवल राज्य की बेरोजगारी दर को कम करेगा, बल्कि शासन व्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार भी करेगा।