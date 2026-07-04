रक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए शुरू की 3 प्रतियोगिता, 15000 जीतने और स्वतंत्रता दिवस का न्योता पाने का मौका
रक्षा मंत्रालय ने निबंध, पेंटिंग व क्विज का आयोजन किया है। शीर्ष 200 प्रतिभागियों को 15 अगस्त पर लाल किले का ई-आमंत्रण मिलेगा। एक प्रतिभागी प्रत्येक प्रतियोगिता में सिर्फ एक बार भाग ले सकेगा।
स्वतंत्रता दिवस समारोह-2026 के तहत रक्षा मंत्रालय ने माईगॉव और माईभारत पोर्टल के सहयोग से- निबंध, पेंटिंग व ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को इन प्रतियोगिताओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने व विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना और विकसित भारत के निर्माण से जुड़े विषयों पर जन-जागरुकता बढ़ाना है। प्रतियोगिताएं 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।
तीन प्रमुख प्रतियोगिताएं
इसके तहत तीन प्रकार की प्रतियोगिताएं- निबंध, पेंटिंग और ऑनलाइन क्विज का आयोजन होगा। निबंध प्रतियोगिता का विषय है ‘2047 तक विकसित भारत के निर्माण में एआई की भूमिका’। इसमें प्रतिभागियों को 500 से 600 शब्दों में हिंदी या अंग्रेजी में निबंध लिखना होगा। पेंटिंग प्रतियोगिता के लिए विषय ‘भारत: 1947 से भारत 2047’ रखा गया है, जिसमें देश की उपलब्धियों और भविष्य की परिकल्पना को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन क्विज में भारतीय संविधान, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियां और भारत की परमाणु तकनीक जैसे विषय शामिल किए गए हैं।
● रक्षा मंत्रालय ने माईगॉव और माईभारत के सहयोग से निबंध, पेंटिंग व क्विज का आयोजन किया
● निबंध का विषय: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में एआई की भूमिका।
● खास तोहफा: शीर्ष 200 प्रतिभागियों को 15 अगस्त पर लाल किले का ई-आमंत्रण
● एक प्रतिभागी प्रत्येक प्रतियोगिता में सिर्फ एक बार भाग ले सकेगा
● प्रतिभागियों को वैध ई-मेल और अपना मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा
पुरस्कार
निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिता के शीर्ष तीन विजेताओं को 15-15 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। पेंटिंग प्रतियोगिता में 20 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जिनकी राशि 5-5 हजार रुपये होगी। साथ ही, प्रत्येक प्रतियोगिता के शीर्ष 200 प्रतिभागियों को एक सहयोगी (अभिभावक/परिजन) के साथ 15 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली के लालकिले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए ई-आमंत्रण दिया जाएगा। वहीं, ऑनलाइन क्विज में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को माईगॉव की ओर से ऑनलाइन सहभागिता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। विजेताओं का चयन चारों क्विज में सर्वाधिक सही उत्तर और न्यूनतम समय के आधार पर किया जाएगा।
ये हैं प्रमुख शर्तें
एक व्यक्ति प्रत्येक प्रतियोगिता में सिर्फ एक बार भाग ले सकेगा। प्रतिभागियों को वैध ई-मेल और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। विजेताओं को पुरस्कार राशि जारी करने के लिए पहचान पत्र, बैंक विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। लालकिले में समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली आने-जाने, ठहरने और भोजन का खर्च प्रतिभागियों को स्वयं वहन करना होगा, हालांकि ई-आमंत्रण दिखाने पर समारोह के लिए दिल्ली मेट्रो में आवागमन निःशुल्क रहेगा। प्रतियोगिताओं में कॉपीराइट सामग्री, प्रतिरूपण या किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर प्रविष्टि निरस्त कर दी जाएगी। सभी प्रतियोगिताएं माईगॉव और माईभारत दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ आयोजित की जा रही हैं, लेकिन प्रतिभागी सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाग ले सकेंगे और दोनों प्लेटफॉर्म के लिए संयुक्त परिणाम घोषित किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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