माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है हर महीने 13.86 लाख रुपये कमाने का अवसर, जानें कैसे पाएं ये काम
माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में मशीन लर्निंग और एआई इंटर्नशिप का शानदार मौका है। हर महीने 13.86 लाख रुपये तक के स्टाइपेंड के साथ दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिकों के साथ काम करें।
दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक के साथ काम करना किसी भी युवा का सबसे बड़ा ख्वाब होता है। अगर आपको पढ़ाई के दौरान ही यह मौका मिल जाए और साथ में लाखों रुपये का स्टाइपेंड भी, तो इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है? टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए एक ऐसा ही सुनहरा अवसर लेकर आई है। कंपनी अपने 'माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च' विंग के तहत रिसर्च इंटर्न्स की तलाश कर रही है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात इस इंटर्नशिप की सैलरी या स्टाइपेंड है, जो महीने के 13.86 लाख रुपये तक जा सकता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा! आइए तफ्सील से जानते हैं कि यह इंटर्नशिप क्या है, इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है और सेलेक्शन का तरीका क्या होगा।
क्या है यह माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंटर्नशिप?
माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च न्यू इंग्लैंड में 'मशीन लर्निंग (एमएल) और स्टैटिस्टिक्स' ग्रुप इन दिनों कई रिसर्च इंटर्नशिप के लिए आवेदन मांग रहा है। यह प्रोग्राम 12 हफ्तों का होगा। इन तीन महीनों के दौरान चुने गए उम्मीदवारों को दुनिया के जाने-माने रिसर्चर्स, एप्लाइड साइंटिस्ट्स और टॉप-क्लास इंजीनियर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का मौका मिलेगा।
यह कोई आम इंटर्नशिप नहीं है। इसमें आपको हफ्ते में तीन दिन ऑफिस से काम करना होगा। सफर (ट्रेवल) इस जॉब का एक छोटा हिस्सा है, जो 25 फीसदी से ज्यादा नहीं होगा। इस दौरान आपको एक मेंटर भी दिया जाएगा जो हर कदम पर आपकी रहनुमाई करेगा। आपको बाकी इंटर्न्स और वैज्ञानिकों के साथ तालमेल बिठाना होगा, अपनी रिसर्च के नतीजे सबके सामने पेश करने होंगे और रिसर्च कम्युनिटी में अपना अहम योगदान देना होगा।
किन प्रोजेक्ट्स पर होगा काम?
आजकल हर तरफ एआई (एआई) का ही बोलबाला है। ऐसे में यह इंटर्नशिप पूरी तरह से एप्लाइड और थियोरेटिकल मशीन लर्निंग रिसर्च पर टिकी है। अगर आपका चुनाव होता है, तो आपको जनरेटिव एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और रीइन्फोर्समेंट लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक पर काम करना होगा।
इसके अलावा भी कई दिलचस्प फील्ड्स हैं जिन पर काम करने का मौका मिलेगा। इनमें जनरेटिव मॉडल्स, ट्रांसफर लर्निंग, डोमेन अडैप्टेशन, मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी, केमेस्ट्री और मैटेरियल्स साइंस, एआई फॉर साइंस, कैजुअल मशीन लर्निंग, हेल्थकेयर के लिए मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और सुपरवाइज्ड-अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जैसे कई भारी-भरकम और भविष्य संवारने वाले विषय शामिल हैं।
कौन कर सकता है अप्लाई?
हर कोई इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसकी शर्तें काफी सख्त हैं -
शैक्षणिक योग्यता: आवेदन करने वाले उम्मीदवार का फिलहाल कंप्यूटर साइंस या उससे जुड़े किसी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या गणित फील्ड में डॉक्टरेट डिग्री (पीएचडी) प्रोग्राम का छात्र होना जरूरी है।
फिजिकल प्रेजेंस: रिसर्च इंटर्न्स को पूरी इंटर्नशिप के दौरान अपने मैनेजर के माइक्रोसॉफ्ट वर्कसाइट पर मौजूद रहना होगा। आप इसे पूरी तरह से वर्क-फ्रॉम-होम नहीं कर सकते।
जरूरी दस्तावेज: आपके पास कम से कम दो रेफरेंस लेटर, एक कवर लेटर और आपके काम या रिसर्च के सैंपल्स होने चाहिए।
रेफरेंस लेटर का नियम: माइक्रोसॉफ्ट ने साफ कहा है कि जब आप अपना फॉर्म जमा कर देंगे, उसके बाद कंपनी आपके द्वारा बताए गए रेफरी से रेफरेंस लेटर मांग सकती है। आप खुद एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान यह लेटर नहीं मांग सकते। इसलिए कंपनी की सलाह है कि आप अपने रेफरी को पहले से बता कर रखें ताकि वे समय आने पर लेटर तैयार रखें।
माइक्रोसॉफ्ट को कैसे उम्मीदवार चाहिए?
सिर्फ पढ़ाई में तेज होना ही काफी नहीं है। कंपनी ऐसे युवाओं की तलाश में है जो खुद का ओरिजिनल रिसर्च एजेंडा तैयार कर सकें। जिनमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम और बाकी रिसर्चर्स के साथ मिलकर काम करने की समझ हो। आपकी बातचीत का तरीका (इंटरपर्सनल स्किल्स) अच्छा होना चाहिए और अलग-अलग कल्चर व बैकग्राउंड के लोगों के साथ काम करने में आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए।
स्टाइपेंड सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
आमतौर पर इंटर्नशिप में लोगों को पॉकेट मनी जितनी रकम मिलती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का यह ऑफर किसी बड़े पैकेज वाली पक्की नौकरी से भी ज्यादा शानदार है। इस इंटर्नशिप के लिए बेस पे 6810 डॉलर (करीब 6.46 लाख रुपये) से लेकर 13,480 डॉलर (करीब 12.79 लाख रुपये) हर महीने तय किया गया है। वहीं, अगर आपकी पोस्टिंग सैन फ्रांसिस्को बे एरिया या न्यूयॉर्क सिटी मेट्रोपॉलिटन इलाके में होती है, तो यह रकम बढ़कर 8920 डॉलर (करीब 8.46 लाख रुपये) से 14,610 डॉलर (करीब 13.86 लाख रुपये) प्रति माह तक हो जाती है। इसके अलावा कुछ रोल्स में आपको भत्ते और दूसरी सुविधाएं भी अलग से मिलेंगी।
आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?
माइक्रोसॉफ्ट साल भर इस तरह की इंटर्नशिप ऑफर करता है, लेकिन ज्यादातर प्रोग्राम गर्मियों में ही शुरू होते हैं। इस इंटर्नशिप के लिए सितंबर से अप्रैल तक पूरे एकेडमिक कैलेंडर में रोलिंग बेसिस पर आवेदन लिए जाएंगे। यह वैकेंसी कम से कम पांच दिनों तक ओपन रहेगी और तब तक आवेदन लिए जाएंगे जब तक कि कंपनी को सही उम्मीदवार नहीं मिल जाते। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और एआई की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो यह मौका हाथ से जाने न दें। माइक्रोसॉफ्ट की आधिकारिक करियर वेबसाइट पर जाकर आप सीधे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव