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UPSC के लिए माइक्रोसॉफ्ट की 45 लाख रुपये की नौकरी छोड़ी, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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एक होनहार NIT ग्रेजुएट ने माइक्रोसॉफ्ट की 45 लाख रुपये की नौकरी छोड़ UPSC की तैयारी शुरू की। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी पोस्ट पर बहस छिड़ गई है।

UPSC के लिए माइक्रोसॉफ्ट की 45 लाख रुपये की नौकरी छोड़ी, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

क्या एक भारी-भरकम सैलरी और नामी-गिरामी कंपनी का ठप्पा इंसान को हमेशा के लिए खुश रख सकता है? या फिर हमारी खुशी का पैमाना कुछ और ही है? आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही सवाल गूंज रहा है, जिसने कॉरपोरेट जगत और सरकारी नौकरी के सपनों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। मामला एक युवा टेक इंजीनियर का है, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी ड्रीम कंपनी से इस्तीफा देकर सिविल सर्विसेज की राह पकड़ ली है।

यह कहानी शुरू होती है एक्स पर एक वायरल पोस्ट से। जहां यूजर @VikasAlwys ने अपनी एक स्कूल की दोस्त के बारे में लिखा, जो न सिर्फ पढ़ाई में तेज थी, बल्कि उसने सफलता की सीढ़ियां भी बहुत तेजी से चढ़ी थीं। 12वीं के बाद JEE मेन क्लियर किया, NIT वारंगल में ईसीई ब्रांच मिली और 2023 में बीटेक की डिग्री पूरी की। हाथ में था 45 लाख रुपये सालाना का पैकेज और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का ऑफर लेटर। बाहर से देखने पर यह किसी की भी सक्सेस स्टोरी हो सकती है। लेकिन, कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने अचानक अपनी नौकरी छोड़ दी और UPSC की तैयारी में जुट गईं।

क्या पैसा ही सब कुछ है?

इस खबर ने इंटरनेट पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यूजर ने अपने पोस्ट में वाजिब सवाल उठाया, "अगर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी और 45 लाख का पैकेज भी किसी को रोकने के लिए काफी नहीं है, तो फिर आखिर वो क्या है जो लोगों को शांति और संतोष देता है? आपको क्या लगता है?"

सोशल मीडिया पर आई मिली-जुली प्रतिक्रिया

जैसे ही यह पोस्ट सामने आया, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। लोगों ने इस पर खुलकर अपनी राय रखी। कुछ इसे जुनून कह रहे हैं, तो कुछ इसे एक जोखिम भरा फैसला मान रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "यह इंसान-इंसान पर निर्भर करता है।" इस पर ऑथर ने भी सहमति जताते हुए कहा कि पैसा अपनी जगह है, लेकिन इतने बड़े पैकेज को छोड़कर UPSC की तैयारी शुरू करने का साहस वाकई काबिले-तारीफ है।

वहीं, एक तबका ऐसा भी है जो इसे बचपन की कंडीशनिंग से जोड़कर देख रहा है। एक कमेंट में कहा गया, “बात सिर्फ पैसे या पैशन की नहीं है, बात उस माहौल की है जिसमें हम बड़े होते हैं। बचपन से ही हमारे माता-पिता और रिश्तेदार सिविल सर्विस को ही 'असली नौकरी' बताते हैं। इसलिए मन में यह बात बैठ जाती है कि प्राइवेट नौकरी में चाहे कितना भी कमा लो, सरकारी रुतबा ही असली है।”

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बहस में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब लोगों ने रिग्रेट यानी पछतावे की बात की। कई लोगों का मानना था कि अगर किसी का सपना आईएएस बनने का है, तो वह उसे कभी भी माइक्रोसॉफ्ट की डेस्क पर बैठकर नहीं भूल पाएगा। एक यूजर ने लिखा, "हो सकता है कि भविष्य में वह और भी बड़ी पैकेज पा ले, लेकिन अगर उसने अभी UPSC की कोशिश नहीं की, तो यह मलाल उसे जिंदगी भर रहेगा।"

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हालांकि, सिक्के का दूसरा पहलू भी सामने आया। एक व्यक्ति ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि सरकारी नौकरी भी हर बार खुशी की गारंटी नहीं होती। उन्होंने बताया कि उन्होंने IES क्लियर किया, IAS के लिए भी कोशिश की, और अब एक अच्छी टेक कंपनी में काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि कुछ लोग स्वभाव से ही कहीं भी खुश नहीं रह पाते, चाहे नौकरी कोई भी हो।

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Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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