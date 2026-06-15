MHT CET PCM Result 2026: महाराष्ट्र सीईटी के पहले चरण के नतीजे जारी, cetcell.mahacet.org पर करें चेक
महाराष्ट्र सीईटी सेल ने आज MHT CET 2026 PCM परीक्षा के पहले चरण के नतीजे घोषित कर दिए हैं, छात्र ऑफिशियल वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर अपना स्कोरकार्ड आसानी से चेक कर सकते हैं।
अगर आप भी महाराष्ट्र से इंजीनियरिंग करने का ख्वाब देख रहे हैं और दिन-रात फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के फॉर्मूलों में उलझे हुए थे, तो आपके लिए एक शानदार खबर है। स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) सेल, महाराष्ट्र ने आज यानी 15 जून को MHT CET 2026 के पहले चरण (First Attempt) के नतीजे घोषित कर दिए हैं। वो सभी नौजवान जिन्होंने PCM ग्रुप के तहत इस बड़े इम्तिहान में हिस्सा लिया था, अब वो अपने स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख सकते हैं। सीईटी सेल ने रिजल्ट देखने के लिए नतीजों का लिंक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर एक्टिव कर दिया है। अब आपको बस इंटरनेट पर जाना है और कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देखना है।
कैसे चेक करें अपना MHT CET 2026 PCM रिजल्ट?
नतीजे आने के बाद वेबसाइट पर एकदम से काफी भीड़ आ जाती है, जिससे कई बार सर्वर धीमा हो जाता है। ऐसे में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ा संयम रखें और नीचे दिए गए इन आसान तरीकों को अपनाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करें -
- सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में महाराष्ट्र सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट cetcell.mahacet.org को खोलें।
- जैसे ही वेबसाइट का होमपेज आपके सामने खुलेगा, आपको स्क्रीन पर ही "MHT CET Result 2026 (First Attempt)" या इससे मिलता-जुलता एक लिंक नजर आएगा। आपको इस पर क्लिक करना है।
- लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने MHT CET का कैंडिडेट लॉग-इन (Login) पेज खुलकर आ जाएगा।
- अब यहां आपको अपनी वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है जो आपने फॉर्म भरते वक्त बनाया था।
- सारी जानकारी सही-सही भरने के बाद नीचे दिए गए "Submit" या "Login" बटन को दबाएं।
चंद सेकंड्स में आपका महाराष्ट्र सीईटी का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा।
इसे तसल्ली से चेक करें और भविष्य की जरूरतों के लिए इसके पीडीएफ (PDF) वर्जन को डाउनलोड करके अपने पास महफूज कर लें। हो सके तो एहतियात के तौर पर इसके दो-चार प्रिंटआउट भी निकालकर रख लें।
स्कोरकार्ड में किन बातों का रखें खास ख्याल?
MHT CET 2026 का यह रिजल्ट सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि यह एक बेहद बारीकी से तैयार किया गया स्कोरकार्ड है जो आपके कॉलेज दाखिले का सबसे अहम दस्तावेज है। जब आप इसे डाउनलोड कर लें, तो इन अहम जानकारियों को जरूर क्रॉस-चेक करें -
- उम्मीदवार का पूरा नाम (स्पेलिंग जरूर चेक करें कि फॉर्म के हिसाब से सही है या नहीं)
- माता-पिता या गार्जियन का नाम
- आपका एप्लीकेशन नंबर
- आपकी कैटेगरी
- विषय के हिसाब से आपका पर्सेंटाइल स्कोर (फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपने कैसा प्रदर्शन किया है)
- आपका कुल पर्सेंटाइल स्कोर
यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि इस स्कोरकार्ड में आपके हर विषय के अलग-अलग नंबरों के साथ-साथ कुल पर्सेंटाइल भी साफ-साफ दिया होता है। काउंसलिंग और आगे कॉलेज में दाखिले की पूरी प्रक्रिया इसी स्कोरकार्ड के दम पर होने वाली है। इसलिए इसे संभालकर रखना आपकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
क्या है दाखिले का अगला कदम?
पहले चरण के नतीजे आने के बाद अब आगे क्या होगा? यह सवाल इस वक्त हर छात्र के जहन में गूंज रहा होगा। आपको बता दें कि अब महाराष्ट्र सीईटी सेल जल्द ही अलग-अलग कॉलेजों के लिए कट-ऑफ स्कोर जारी करेगा। कट-ऑफ आने के बाद इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अलग-अलग कोर्सेज में दाखिले के लिए सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) यानी काउंसलिंग का दौर शुरू होगा।
गौरतलब है कि CAP राउंड वो अहम वक्त होता है जब आपको अपने नंबरों के हिसाब से अपने मनपसंद कॉलेज और ब्रांच चुनने का मौका मिलता है। इसलिए सभी उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने जरूरी कागजात (डॉक्यूमेंट्स) जैसे मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, और डोमिसाइल वगैरह अभी से तैयार रखें। काउंसलिंग के शेड्यूल, मेरिट लिस्ट और सीट अलॉटमेंट से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए आपको लगातार महाराष्ट्र सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव