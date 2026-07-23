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MHT CET मेरिट लिस्ट 2026 जारी, ऐसे करें डाउनलोड; 25 जुलाई तक दर्ज करें आपत्ति

By Dheeraj Pal
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यदि किसी उम्मीदवार को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कोई गलती दिखाई देती है, तो वह 23 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आपत्ति (Grievance) दर्ज करा सकता है।

MHT CET मेरिट लिस्ट 2026 जारी, ऐसे करें डाउनलोड; 25 जुलाई तक दर्ज करें आपत्ति

महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (MHT CET) सेल ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में BE, BTech और इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने CAP के तहत आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक एडमिशन पोर्टल cetcell.mahacet.org पर जाकर अपनी प्रोविजनल रैंक और मेरिट लिस्ट में दर्ज विवरण देख सकते हैं।

मेरिट लिस्ट में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की है। CET सेल ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे मेरिट लिस्ट में दर्ज अपना नाम, व्यक्तिगत जानकारी, रैंक और अन्य प्रवेश संबंधी विवरण ध्यान से जांच लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो निर्धारित समय के भीतर उसका सुधार करवाएं, क्योंकि इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।

25 जुलाई तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

यदि किसी उम्मीदवार को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कोई गलती दिखाई देती है, तो वह 23 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है। उम्मीदवार नाम, श्रेणी, मेरिट रैंक या अन्य दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। CET सेल सभी वैध आपत्तियों की जांच करने के बाद आवश्यक संशोधन करेगा।

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27 जुलाई को जारी होगी फाइनल मेरिट लिस्ट

उम्मीदवारों द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों के निस्तारण के बाद 27 जुलाई 2026 को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसी अंतिम मेरिट लिस्ट के आधार पर महाराष्ट्र के भाग लेने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों में सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) के तहत सीटों का आवंटन (Seat Allotment) किया जाएगा।

MHT CET 2026 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी MHT CET 2026 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देख सकते हैं

सबसे पहले MHT CET CAP के आधिकारिक पोर्टल cetcell.mahacet.org पर जाएं।

होमपेज पर 'Provisional Merit List 2026-27' लिंक पर क्लिक करें।

अब अपनी कैटेगरी या एडमिशन स्ट्रीम के अनुसार संबंधित मेरिट लिस्ट चुनें।

मेरिट लिस्ट में अपना नाम या आवेदन संख्या (Application Number) खोजें।

भविष्य के उपयोग के लिए मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

उम्मीदवार सीधे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी MHT CET 2026 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

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फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद शुरू होगी काउंसलिंग प्रक्रिया

फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद MHT CET सेल सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) के अगले चरण शुरू करेगा। इसके तहत उम्मीदवारों को चॉइस फिलिंग (Option Filling), सीट आवंटन (Seat Allotment) और संबंधित इंजीनियरिंग संस्थानों में एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे CAP शेड्यूल, काउंसलिंग और एडमिशन से जुड़े सभी नए अपडेट के लिए समय-समय पर MHT CET की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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