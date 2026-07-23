MHT CET मेरिट लिस्ट 2026 जारी, ऐसे करें डाउनलोड; 25 जुलाई तक दर्ज करें आपत्ति

यदि किसी उम्मीदवार को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कोई गलती दिखाई देती है, तो वह 23 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आपत्ति (Grievance) दर्ज करा सकता है।

महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (MHT CET) सेल ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में BE, BTech और इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने CAP के तहत आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक एडमिशन पोर्टल cetcell.mahacet.org पर जाकर अपनी प्रोविजनल रैंक और मेरिट लिस्ट में दर्ज विवरण देख सकते हैं।

मेरिट लिस्ट में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की है। CET सेल ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे मेरिट लिस्ट में दर्ज अपना नाम, व्यक्तिगत जानकारी, रैंक और अन्य प्रवेश संबंधी विवरण ध्यान से जांच लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो निर्धारित समय के भीतर उसका सुधार करवाएं, क्योंकि इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।

25 जुलाई तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति यदि किसी उम्मीदवार को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कोई गलती दिखाई देती है, तो वह 23 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है। उम्मीदवार नाम, श्रेणी, मेरिट रैंक या अन्य दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। CET सेल सभी वैध आपत्तियों की जांच करने के बाद आवश्यक संशोधन करेगा।

27 जुलाई को जारी होगी फाइनल मेरिट लिस्ट उम्मीदवारों द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों के निस्तारण के बाद 27 जुलाई 2026 को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसी अंतिम मेरिट लिस्ट के आधार पर महाराष्ट्र के भाग लेने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों में सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) के तहत सीटों का आवंटन (Seat Allotment) किया जाएगा।

MHT CET 2026 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करें? उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी MHT CET 2026 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देख सकते हैं

सबसे पहले MHT CET CAP के आधिकारिक पोर्टल cetcell.mahacet.org पर जाएं।

होमपेज पर 'Provisional Merit List 2026-27' लिंक पर क्लिक करें।

अब अपनी कैटेगरी या एडमिशन स्ट्रीम के अनुसार संबंधित मेरिट लिस्ट चुनें।

मेरिट लिस्ट में अपना नाम या आवेदन संख्या (Application Number) खोजें।

भविष्य के उपयोग के लिए मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

उम्मीदवार सीधे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी MHT CET 2026 प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।