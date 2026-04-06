MHT CET Exam Date 2026: महाराष्ट्र CET 2026 परीक्षा शेड्यूल बदला, PCM ग्रुप की सिटी स्लिप दोबारा करें डाउनलोड
MHT CET Exam Date 2026: महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल (CET) ने इंजीनियरिंग और अन्य वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन के लिए होने वाली MHT CET 2026 की परीक्षा तिथियों में एक बड़ा बदलाव किया है।
MHT CET Exam Date 2026: महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल (CET) ने इंजीनियरिंग और अन्य वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन के लिए होने वाली MHT CET 2026 की परीक्षा तिथियों में एक बड़ा बदलाव किया है। यह संशोधन उन छात्रों की चिंताओं को देखते हुए किया गया है, जिनकी परीक्षा की तारीखें अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के साथ टकरा रही थीं।
सेल द्वारा जारी ताजा अपडेट के अनुसार, पीसीएम (फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स) ग्रुप के उम्मीदवारों को अपनी एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप दोबारा डाउनलोड करनी होगी। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि छात्रों को उनके संशोधित परीक्षा केंद्र और तारीख की सही जानकारी मिल सके।
क्यों हुई तारीखों में तब्दीली?
कई छात्रों और अभिभावकों ने राज्य सीईटी सेल को सूचित किया था कि MHT CET की प्रस्तावित तारीखें UPSC NDA, CDS और NATA जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षाओं के साथ मेल खा रही हैं। छात्रों के करियर के हितों की रक्षा करते हुए, सेल ने शेड्यूल में बदलाव करने का निर्णय लिया है ताकि अभ्यर्थी बिना किसी मानसिक तनाव के दोनों परीक्षाओं में शामिल हो सकें।
नया परीक्षा शेड्यूल: पीसीएम और पीसीबी ग्रुप
रिवाइज्ड कैलेंडर के मुताबिक, परीक्षा अब इस अवधि के दौरान आयोजित की जाएगी:
PCM ग्रुप : पीसीएम ग्रुप की परीक्षाएं अब 11 अप्रैल से 20 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। विशेष रूप से ध्यान दें कि 12 अप्रैल को कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, क्योंकि उस दिन राष्ट्रीय स्तर की अन्य परीक्षाएं निर्धारित हैं। इसके बाद का सत्र 12 मई से 16 मई 2026 तक चलेगा।
PCB ग्रुप : पीसीबी ग्रुप के लिए परीक्षा की तारीखें 21 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 और फिर 10 मई से 11 मई 2026 के बीच रखी गई हैं।
दोबारा डाउनलोड करें 'सिटी स्लिप' और एडमिट कार्ड
सीईटी सेल ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन छात्रों ने पहले अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर ली थी, वे अब उसे अमान्य समझें। नई सिटी स्लिप आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर 5 अप्रैल से उपलब्ध करा दी गई है। इसमें आपके आवंटित शहर और परीक्षा की नई तारीख के बारे में जानकारी दी गई है। अंतिम एडमिट कार्ड 7 अप्रैल 2026 से डाउनलोड किए जा सकेंगे। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कैसे करें डाउनलोड? (स्टेप-बाय-स्टेप)
- महाराष्ट्र सीईटी सेल की आधिकारिक वेबसाइट cetcell.mahacet.org पर जाएं।
2. होमपेज पर 'MHT CET 2026 Portal' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन करें।
4. 'Revised City Intimation Slip' के विकल्प पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करें।
5. 7 अप्रैल के बाद इसी प्रक्रिया से अपना एडमिट कार्ड भी प्राप्त करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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