MHT CET 2026: फाइनल मेरिट लिस्ट आज होगी जारी, ऐसे करें चेक
MHT CET 2026 फाइनल मेरिट लिस्ट आज जारी की जाएगी। CAP राउंड 1 शेड्यूल, रैंक चेक करने के स्टेप्स की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।
mht cet 2026 final merit list: महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। राज्य कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (सीईटी) सेल ने ऐलान किया है कि MHT CET 2026 की फाइनल मेरिट लिस्ट आज यानी 27 जुलाई को जारी की जाएगी। बीई और बीटेक कोर्सेज में दाखिले के लिए सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) के तहत यह लिस्ट उन सभी उम्मीदवारों के लिए मायने रखती है, जिन्होंने अपनी काउंसलिंग यात्रा शुरू कर दी है। जिन छात्रों ने 20 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन या फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, वे अब आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी महाराष्ट्र स्टेट (MS) या ऑल इंडिया (AI) रैंक चेक कर सकेंगे। गौरतलब है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 22 जुलाई को जारी हुई थी, जिसके बाद 23 से 25 जुलाई के बीच छात्रों को अपनी डिटेल्स में सुधार या आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया था। सीईटी सेल ने इन सभी शिकायतों की समीक्षा करने के बाद आज फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की है, यानी अब इसमें और कोई बदलाव या आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ-साथ सीईटी सेल आज ही CAP राउंड 1 के लिए कैटेगरी-वाइज प्रोविजनल वेकेंट सीट मैट्रिक्स भी जारी करेगा। इससे छात्रों को यह अंदाजा लग जाएगा कि किस कॉलेज और किस ब्रांच में कितनी सीटें उपलब्ध हैं, ताकि वे अपनी ऑप्शन फॉर्म भरते समय सही फैसला ले सकें।
कैसे चेक करें फाइनल मेरिट लिस्ट स्टेटस
मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके अपनी फाइनल रैंक देख सकते हैं -
- सबसे पहले बीई/बीटेक एडमिशन के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- वहां 'Check Final MHT CET 2026 Merit List Status' लिंक पर क्लिक करें।
- अपना एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
- डिटेल्स सबमिट करके अपना फाइनल रैंक कार्ड देखें और डाउनलोड कर लें।
सीईटी सेल की सलाह है कि हर छात्र अपने मेरिट स्टेटस की एक कॉपी डाउनलोड करके जरूर रख ले, क्योंकि आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ सकती है।
CAP राउंड 1 का पूरा शेड्यूल
फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने के तुरंत बाद सीईटी सेल CAP राउंड 1 की ऑप्शन एंट्री और चॉइस-लॉकिंग प्रक्रिया शुरू करेगा। पूरा शेड्यूल इस प्रकार है -
- फाइनल मेरिट लिस्ट और कैटेगरी-वाइज वेकेंट सीट मैट्रिक्स 27 जुलाई 2026
- CAP राउंड 1 ऑप्शन फॉर्म सबमिशन और चॉइस लॉकिंग 28 से 30 जुलाई 2026
- CAP राउंड 1 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट 2 अगस्त 2026
- सीट स्वीकृति और अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग 3 से 5 अगस्त 2026
- CAP राउंड 2 के लिए वेकेंट सीटों का प्रदर्शन 6 अगस्त 2026
ऐसे में छात्र अपने ऑप्शन फॉर्म में जितने ज्यादा हो सके, उतने कॉलेज और ब्रांच के विकल्प भरें, ताकि सीट मिलने की संभावना बढ़ जाए। सिर्फ एक-दो पसंदीदा विकल्पों पर टिके रहना कई बार भारी पड़ जाता है, इसलिए बेहतर होगा कि लिस्ट लंबी और सोच-समझकर तैयार की जाए।
डिटेल्स वेरिफाई करना क्यों है जरूरी
मेरिट लिस्ट प्रकाशित होने के बाद हर छात्र को अपनी पर्सनल और कैंडिडेचर डिटेल्स को बारीकी से जांचना चाहिए, इससे पहले कि वे CAP राउंड 1 की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। खास तौर पर इन बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है -
- कैंडिडेचर टाइप (टाइप A/B/C/D/E)
- होम यूनिवर्सिटी का स्टेटस
- अदर दैन होम यूनिवर्सिटी का स्टेटस
- कैटेगरी डिटेल्स (OBC, SC, ST, EWS, SEBC, TFWS)
ग्रीवांस रीड्रेसल प्रोसेस के जरिए किए गए बदलाव
जिन छात्रों ने 23 से 25 जुलाई के बीच अपनी शिकायतें दर्ज कराई थीं, उन्हें खासतौर पर यह पक्का करना चाहिए कि उनकी सुधार की गई जानकारी फाइनल मेरिट लिस्ट में सही तरीके से दिख रही है, इसके बाद ही वे CAP राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म भरें। किसी भी तरह की गलती या चूक आगे की एडमिशन प्रक्रिया में परेशानी खड़ी कर सकती है, इसलिए जल्दबाजी में फॉर्म भरने से बचें और हर डिटेल को दो बार जांचें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव