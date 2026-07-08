मिलिए IIT JEE के वैभव सूर्यवंशी से, 14 साल के हिंदी मीडियम छात्र ने पास की JEE Advanced परीक्षा
IIT JEE Advanced Exam : गोरखपुर जिले के चौरा चोरी के रहने वाले युवराज ने महज 14 साल की उम्र में आईआईटी प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड परीक्षा पास की है। वह हिन्दी मीडियम के छात्र हैं।
JEE Advanced Exam : जिस उम्र में विद्यार्थी 8वीं 9वीं की पढ़ाई कर रहे होते हैं, उस उम्र में यूपी के लाल युवराज ने सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक जेईई एडवांस्ड क्रैक कर डाली। गोरखपुर जिले के चौरा चोरी के रहने वाले युवराज ने महज 14 साल की उम्र में आईआईटी प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड परीक्षा पास की है। वह हिन्दी मीडियम के छात्र हैं। इस शानदार उपलब्धि के चलते उन्हें आईआईटी जेईई की दुनिया का वैभव सूर्यवंशी कहा जा रहा है। उनकी तुलना क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ 15 साल की उम्र में करिश्माई खेल दिखाने वाले बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी से की जा रही है।
अपनी शानदार कामयाबी से युवराज ने साबित कर दिया है कि सही सपोर्ट, डिसिप्लिन और दृढ़ संकल्प के साथ बहुत कम उम्र में भी असाधारण उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक 14 वर्षीय युवराज ने ऑनलाइन हिंदी मीडियम JEE बैच के जरिए ठीक एक साल तैयारी करके 1640 कैटेगरी रैंक हासिल की। और भी खास बात यह है कि उसने यह उपलब्धि तब हासिल की जब वह 12वीं क्लास में पढ़ रहा था।
इतनी कम उम्र में कैसे दे पाया जेईई
शुरुआती स्कूली शिक्षा में युवराज ने दो क्लास छोड़ दी थीं (यानी दो क्लास आगे बढ़ गया था)। काफी प्रतिभाशाली होने के चलते उसे मौका दिया गया। कम उम्र की वजह से उसे ऊंची क्लास में एडमिशन के लिए जिला अधिकारियों से खास मंजूरी भी लेनी पड़ी थी। उसकी सफलता हिंदी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए तैयारी करने वाले छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है। 12वीं कक्षा में उनके साथ पढ़ने वाले बाकी छात्र उनसे उम्र में काफी बड़े (17 वर्ष या उससे अधिक) थे, लेकिन सभी ने उनका काफी सपोर्ट किया। इसके साथ ही उनके स्कूल ने भी जेईई की कोचिंग के लिए उन्हें पूरा सहयोग दिया।
बच्चे के टैलेंट को निखारने के लिए माता-पिता क्या अलग कर सकते हैं
युवराज की उपलब्धि काबिले तारीफ है, लेकिन यह एक जरूरी सवाल भी खड़ा करती है कि माता-पिता उसकी जैसी कहानियों से क्या सीख सकते हैं?
जिज्ञासा को बढ़ावा देने से टैलेंट बढ़ता है
कई माता-पिता का मानना है कि सफलता बच्चों को लंबे समय तक पढ़ाई करवाने या उन पर लगातार दबाव डालने से मिलती है। लेकिन कम उम्र में कामयाबी पाने वालों की कहानियां अक्सर कुछ अलग ही बताती हैं। कम उम्र में अच्छा करने वाले बच्चों में आमतौर पर एक बात कॉमन होती है: उन्हें सवाल पूछने, नए आइडिया आजमाने और अपनी गति से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चे को किसी तय रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करने के बजाय, सपोर्ट करने वाले माता-पिता यह देखते हैं कि बच्चे की स्वाभाविक रुचि किसमें है और उन खूबियों को विकसित करने में उसकी मदद करते हैं। जब सीखना तनावपूर्ण होने के बजाय मज़ेदार बन जाता है, तो बच्चों के लंबे समय तक मोटिवेटेड रहने की संभावना बढ़ जाती है।
हर बच्चे की अपनी स्पीड होती है
बच्चों की तुलना क्लासमेट्स, रिश्तेदारों या पड़ोसियों से करना आसान होता है। हालांकि, एक्सपर्ट्स लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि हर बच्चा अलग तरह से विकसित होता है। 14 साल के इस छात्र का सफर अनोखा था क्योंकि असाधारण एकेडमिक क्षमता दिखाने के बाद उसने दो क्लास छोड़ दी थीं। उसकी कम उम्र की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियां भी आईं, जिसके लिए ऊंची क्लास में एडमिशन के लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर बच्चे को उसी रास्ते पर चलना चाहिए। असली सीख बच्चों को तेजी से पढ़ाने के बारे में नहीं है; यह उनकी अपनी गति को पहचानने और उन्हें उनकी क्षमताओं के अनुसार मौके देने के बारे में है।
ऑनलाइन लर्निंग से सब कुछ बदल रहा है
सालों तक कई परिवारों का मानना था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए छात्रों को बड़े शहरों में महंगी कोचिंग की जरूरत होती है। आज यह सोच धीरे-धीरे बदल रही है। JEE Advanced क्लियर करने से पहले इस टीनएजर ने एक साल तक पूरी तरह से ऑनलाइन हिंदी-मीडियम बैच के जरिए तैयारी की। उसकी कामयाबी यह दिखाती है कि अच्छी शिक्षा अब ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है, यहां तक कि उन स्टूडेंट्स तक भी जो अपनी मातृभाषा में पढ़ना पसंद करते हैं। यह हिंदी-मीडियम के स्टूडेंट्स में बढ़ते आत्मविश्वास को भी दिखाता है जो नेशनल लेवल पर मुकाबला कर रहे हैं। माता-पिता के लिए, यह एक जरूरी बात याद दिलाता है कि सबसे महंगे माहौल से ज्यादा जरूरी सही सीखने का माहौल होता है।
माता पिता के लिए टिप्स
1. रटने के बजाय जिज्ञासा को बढ़ावा दें।
2. सिर्फ नतीजों की नहीं, बल्कि कोशिश और लगातार मेहनत की तारीफ करें।
3. बच्चों को सवाल पूछने और खुद से सीखने दें।
4. उनकी दूसरों से तुलना करने से बचें।
5. अच्छी नींद, हेल्दी खाना और रेगुलर ब्रेक देकर उनकी इमोशनल सेहत का ध्यान रखें।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी