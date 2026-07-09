10 में 95% और 12 में 97.8%, बोर्ड एग्जाम के साथ CA की तैयारी; फाउंडेशन में मिला AIR 7

सोना ने आगरा के गायत्री पब्लिक स्कूल, शास्त्रीपुरम से पढ़ाई की। उन्होंने कक्षा 10 में 95 प्रतिशत और कक्षा 12 में 97.8 प्रतिशत अंक हासिल किए। उन्होंने पूरी तरह CA की तैयारी पर ध्यान दिया और किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हुईं।

सीए परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इस पास करने के लिए छात्रों को खूब मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर इरादे मजबूत हों और सही गाइडेंस मिले तो उम्र और वक्त आड़े नहीं आते। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली सोना जैन ने। सोना ने न केवल पहले ही प्रयास में सीए फाउंडेशन की परीक्षा पास की, बल्कि देश में 7वीं रैंक भी हासिल की है। उनके परिवार में दूर-दूर तक कोई भी इस बैकग्राउंड से नहीं है।

जी हां, आगरा की सोना जैन ने पहले ही प्रयास में चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) फाउंडेशन मई 2026 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 7 हासिल की है। परिवार में CA की पढ़ाई करने वाली वह पहली सदस्य हैं। एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सोना ने बताया कि यह उपलब्धि उनके और उनके परिवार के लिए एक नई शुरुआत है। उनका सफर इस बात का उदाहरण है कि कम समय में भी सही रणनीति, अनुशासन और लगातार मेहनत से शानदार सफलता हासिल की जा सकती है।

पढ़ाई में तेज सोना ने आगरा के गायत्री पब्लिक स्कूल, शास्त्रीपुरम से पढ़ाई की। उन्होंने कक्षा 10 में 95 प्रतिशत और कक्षा 12 में 97.8 प्रतिशत अंक हासिल किए। उन्होंने पूरी तरह CA की तैयारी पर ध्यान दिया और किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हुईं। उनके पिता की दुकान है, मां गृहिणी हैं और छोटा भाई कक्षा 11 में पढ़ता है। सोना ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार, खासकर अपने पिता को दिया, जिन्होंने तैयारी के दौरान हमेशा उनका हौसला बढ़ाया।

बोर्ड परीक्षा और CA की तैयारी साथ-साथ सोना के मुताबिक उनकी तैयारी का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण हिस्सा कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा और CA फाउंडेशन की तैयारी को एक साथ संभालना था। बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद उनके पास केवल 40-45 दिन का समय बचा था।

उन्होंने इस दौरान रोजाना 8 से 9 घंटे पढ़ाई की। उनका सबसे ज्यादा फोकस लॉ और अकाउंटेंसी पर रहा, क्योंकि इन विषयों में अच्छी समझ और नियमित अभ्यास की जरूरत होती है। परीक्षा नजदीक आने पर उन्होंने नए टॉपिक पढ़ने के बजाय रिवीजन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस प्रश्न हल करने और कमजोर विषयों को मजबूत करने पर पूरा ध्यान दिया।

टॉपर की सफलता का मंत्र 17 वर्षीय सोना का मानना है कि लंबे समय तक पढ़ाई करने से ज्यादा जरूरी नियमित पढ़ाई (Consistency) है। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि परीक्षा से कम से कम दो महीने पहले अपना पूरा सिलेबस और क्लासेज खत्म कर लें, ताकि सेल्फ स्टडी और रिवीजन के लिए पर्याप्त समय मिल सके।