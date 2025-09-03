UPSC Success Story: बच्चे के जन्म के 17 दिन बाद दिया यूपीएससी मेंस एग्जाम, रैंक 45 हासिल कर बन गईं मिसाल

UPSC Success Story: केरल की रहने वाली मालविका नायर ने यूपीएससी परीक्षार्थियों के लिए मिसाल बनकर उभरी हैं। उन्होंने अपने बेटे के जन्म के महज 17 दिन बाद यूपीएससी मेंस परीक्षा दी थी और ऑल इंडिया रैंक 45 हासिल की है।

UPSC Success Story: “सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है।” यूपीएससी परीक्षा हमारे की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा में से एक है। इस परीक्षा को पास करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कुछ धुरंधर यह परीक्षा एक बार नहीं बल्कि दो बार पास कर लेते हैं। मालविका नायर की सफलता की कहानी ने इस बात को सच कर दिखाया है।

केरल की रहने वाली मालविका नायर ने यूपीएससी परीक्षार्थियों के लिए मिसाल बनकर उभरी हैं। उन्होंने अपने बेटे के जन्म के महज 17 दिन बाद यूपीएससी मेंस परीक्षा दी थी। मालविका नायर ने यूपीएससी 2024 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 45 हासिल की है। मालविका नायर ने दो बार यूपीएससी परीक्षा पास की है। उन्होंने 2022 में यूपीएससी परीक्षा पास कर ऑल इंडिया रैंक 172 हासिल की थी। जिसके बाद उन्हें भारतीय राजस्व अधिकारी (IRS) पद प्राप्त हुआ था। लेकिन मालविका नायर का सपना आईएएस अधिकारी बनना था। इसलिए उन्होंने 2024 में एक बार फिर यूपीएससी परीक्षा दी। इस बार उन्हें रैंक 45 प्राप्त हुई।

मालविका नायर केरल के अलप्पुझा जिले के चेंगन्नूर की रहने वाली हैं। नायर ने एक इंटरव्यू में कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि मेरा नाम रैंक लिस्ट में आया, भगवान का शुक्र है। आईएएस बनने होने के लिए यह मेरी आखिरी कोशिश थी।"

उन्होंने बताया, "यह एक बहुत ही कठिन प्रयास था। पिछले साल जब मैं प्रीलिम्स दे रही थी, तब मैं प्रेगनेंट थी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर चुनौतियां थीं। मेरे बेटे का जन्म 3 सितंबर को हुआ और मैंने 20 सितंबर को मेन्स परीक्षा दी। मैं अपने परिवार के साथ के वजह से ही यह सब कर पाई।" मालविका ने बताया कि पिछले कुछ सालों में इस परीक्षा को देने के अनुभव ने उनकी बहुत मदद की।