13 साल में स्कूल की पढ़ाई पूरी, 14 में खड़ी कर दी AI कंपनी; अब बुर्ज खलीफा में है ऑफिस
कम उम्र में ही स्कूलिंग पूरा करने के बाद जैनम ने ना सिर्फ अपना खुद का एआई स्टार्टअप शुरू कर दिया है, बल्कि उन्होंने दुबई के बुर्ज खलीफा में अपना ऑफिस भी बनाया है। जैनम जैन की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। चलिए जानते हैं कि कौन है जैनम जैन।
जहां दुनिया के ज्यादातर 13 से 14 साल के बच्चे पढ़ाई, गेम्स और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने में बिजी हैं, तो उसी उम्र के जैनम जैन ने बेहद कम उम्र और समय में सफलता की नई कहानी गढ़ दी है। कम उम्र में ही स्कूलिंग पूरा करने के बाद जैनम ने ना सिर्फ अपना खुद का एआई स्टार्टअप शुरू कर दिया है, बल्कि उन्होंने दुबई के बुर्ज खलीफा में अपना ऑफिस भी बनाया है। जैनम जैन की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। चलिए जानते हैं कि कौन है जैनम जैन।
जैनम जैन का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। जब वह करीब पांच साल के थे, तब उनका परिवार दुबई चला गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनका बचपन ऐसे माहौल में बीता, जहां घर में किताबों का माहौल था। उनके माता-पिता उन्हें और उनकी छोटी बहन को बिना असफलता से डरे बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करते थे।
पिता की वजह से जागी बिजनेस और टेक्नोलॉजी में रुचि
जैनम ने बताया कि जब वह छह साल के थे, तब वह अपने पिता के साथ एक बिजनेस मीटिंग में गए। वहीं से उनकी बिजनेस और टेक्नोलॉजी में रुचि बढ़ी। यही छोटी-सी शुरुआत उनके और उनकी बहन के अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून जगा गई।
नेटवर्किंग इवेंट्स में शामिल होने का लक्ष्य
एक बार गर्मियों की छुट्टियों में दोनों भाई-बहन ने 50 दिनों में 50 नेटवर्किंग इवेंट्स में शामिल होने का लक्ष्य रखा, ताकि वे कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन और लोगों से संबंध बनाने की कला सीख सकें। इसके अलावा, एक साल उन्होंने 50 दिनों में 50 सेल्फ-इम्प्रूवमेंट किताबें पढ़ने का भी लक्ष्य बनाया।
7 साल की उम्र में शुरू किया YouTube चैनल
AI स्टार्टअप शुरू करने से पहले जैनम एक YouTuber भी रह चुके हैं। महज 7 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बहन के साथ 'JJ Fun Time' नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया। शुरुआत में दोनों खिलौनों के अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते थे, बाद में उन्होंने साइंस एक्सपेरिमेंट्स से जुड़े वीडियो भी बनाना शुरू किया। सिर्फ तीन महीने में उनके चैनल के 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। इसके बाद कई स्कूलों ने उन्हें अपने अनुभव साझा करने और छात्रों के बीच डेमों देने के लिए आमंत्रित करना शुरू कर दिया। इसी दौरान दोनों की पहचान मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी बनने लगी।
13 साल की उम्र में पूरी की स्कूल की पढ़ाई
12 साल की उम्र में जैनम ने यह पता लगाना शुरू किया कि क्या स्कूल की पढ़ाई तय समय से पहले पूरी की जा सकती है। इसी दौरान उन्हें पता चला कि कैम्ब्रिज (Cambridge) बोर्ड के तहत छात्र किसी भी उम्र में IGCSE परीक्षा दे सकते हैं। इसके बाद उन्होंने जयपुर के एक स्कूल की मदद से यह प्रक्रिया पूरी की और करीब 105 दिनों की तैयारी के बाद 13 साल की उम्र में 10वीं की पढ़ाई पूरी कर ली। उनकी छोटी बहन ने महज 10 साल की उम्र में 10वीं पास कर ली।
इसी दौरान जैनम और उनकी बहन उस समय भी चर्चा में आए थे, जब उन्होंने दिल्ली के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर से Jio Hotstar डोमेन खरीद लिया था।
14 साल की उम्र में शुरू किया AI स्टार्टअप
नई चीजें सीखने और करने की जिज्ञासा ने जैनम को AI की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने Mengo Engine नाम का AI स्टार्टअप शुरू किया, जिसे वह बिजनेस के लिए AI को-फाउंडर बताते हैं। यह प्लेटफॉर्म एक ही बिजनेस प्रोफाइल के जरिए मार्केटिंग, लीड मैनेजमेंट, सेल्स, कंटेंट तैयार करना, न्यूज़लेटर, वेबसाइट और कस्टमर कम्युनिकेशन जैसे कई कामों को AI की मदद से आसान बनाता है।
फिलहाल यह प्रोडक्ट बीटा चरण में है, लेकिन करीब 100 कंपनियां इसकी वेटिंग लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। उम्र से जुड़े कानूनी नियमों के कारण उनके पिता कंपनी के सह-संस्थापक (Co-founder) हैं, हालांकि जैनम का कहना है कि स्टार्टअप का ज्यादातर काम वही संभालते हैं। वह प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रोजमर्रा के संचालन पर फोकस करते हैं।
AI का नहीं किया कोई कोर्स
दिलचस्प बात यह है कि जैनम ने AI की कोई पढ़ाई या कोर्स नहीं किया। उनका कहना है कि उन्होंने YouTube, अलग-अलग AI टूल्स पर प्रयोग और अपनी जिज्ञासा के दम पर यह सब सीखा। आज जैनम दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की 141वीं मंजिल पर स्थित अपने ऑफिस से काम करते हैं।
आगे क्या है योजना?
जैनम का कहना है कि उनका सपना सिर्फ सफल उद्यमी बनना नहीं है। वह चाहते हैं कि उनकी कहानी दूसरे लोगों को भी कुछ अलग करने और बड़े सपने देखने की प्रेरणा दे, चाहे वह बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई दूसरा क्षेत्र। वहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या वह आगे की स्कूली पढ़ाई (हायर सेकेंडरी) पूरी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्होंने इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। अभी उनका पूरा ध्यान अपने AI स्टार्टअप को आगे बढ़ाने पर है और समय आने पर ही वह आगे की पढ़ाई के बारे में सोचेंगे।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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