21 साल की उम्र में UPSC किया क्रैक, पहले ही प्रयास में 170वीं रैंक लाकर बनीं आईपीएस, कौन हैं उर्मी सिन्हा

उर्मी ने पूरी लगन और मेहनत से यूपीएससी की तैयारी की। इसी का नतीजा रहा कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2024 में उर्मी सिन्हा ने अखिल भारतीय स्तर पर 170वीं रैंक हासिल की थी। यह कारनामा उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में किया।

यूपीएससी क्रैक कर आईएएस और आईपीएस बनना हर किसी का सपना होता है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है और किसी को कई साल लग जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे 21 साल की उम्र में यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पहले ही प्रयास में पास करने वाली उर्मी सिन्हा की, जिनकी गिनती देश की सबसे युवा आईपीएस अधिकारियों में हो रही है। बता दें कि वो तेलंगाना के हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से 17 अक्टूबर 2026 को पास आउट हुई हैं। भारतीय पुलिस सेवा में नियमित भर्ती के 78वें बैच के 135 प्रशिक्षु IPS अधिकारियों में उर्मी सिन्हा समेत 37 महिलाएं भी शामिल हैं। एसवीपीएनपीए के इस पूरे बैच की सबसे युवा IPS बनने का गौरव उर्मी सिन्हा को हासिल हुआ है। चलिए जानते हैं कि कौन हैं देश की सबसे यंगेस्ट आईपीएस अफसर उर्मी सिन्हां और वो कितनी पढ़ी-लिखी हैं।

उर्मी सिन्हा का जन्म कब हुआ? उर्मी सिन्हा का जन्म 11 फरवरी 2003 को हुआ। उर्मी सिन्हा का होम स्टेट पश्चिम बंगाल है। उर्मी पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पली-बढ़ीं। हालांकि उनके परिवार की जड़े बिहार से भी जुड़ी हुई हैं। उर्मी के पिता का नाम डॉक्टर रंजीत सिन्हा है, जो पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। वहीं, उनकी मां गृहणी है।

उर्मी सिन्हा की पढ़ाई-लिखाई उर्मी सिन्हा की पढ़ाई की बात करें, तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हावड़ा से पूरी की और कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में बीए की डिग्री हासिल की। स्नातक के बाद उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। क्योंकि उर्मी सिन्हा के लिए IPS अधिकारी बनना बचपन से ही एक सपना था।

इसके अलावा उर्मी के माता-पिता ने उन्हें सिविल सेवा में जाने की सलाह दी थी। उन्हें लगता था कि उर्मी अफसर बनकर लोगों की मदद कर सकती हैं। बचपन में उन्हें सिविल सेवा की पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन पुलिस अधिकारी का काम उन्हें समझ में आता था। धीरे-धीरे IPS अधिकारी बनना उनका सपना बन गया।

पहले ही प्रयास में बनीं आईपीएस उर्मी ने पूरी लगन और मेहनत से यूपीएससी की तैयारी की। इसी का नतीजा रहा कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2024 में उर्मी सिन्हा ने अखिल भारतीय स्तर पर 170वीं रैंक हासिल की थी। यह कारनामा उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में किया। UPSC पास करते समय उनकी उम्र 21 साल थी और 22 वर्ष की आयु में उन्हें भारतीय पुलिस सेवा का कैडर आवंटित हुआ। अब 23 साल की उम्र में वे SVPNPA से पास आउट होकर आंध्र प्रदेश के क‍िसी ज‍िले में बतौर ट्रेनी आईपीएस सेवाएं देते नजर आएंगी। उर्मी सिन्हा को आंध्र प्रदेश कैडर आवंटित किया गया है।