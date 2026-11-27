जेईई में AIR 2, GATE में 99.92 पर्सेंटाइल, फिर क्यों संन्यासी बन गए IIT कानपुर के श्रीश जाधव
जेईई रैंक 2 और गेट टॉपर रहे श्रीश जाधव की कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे लाखों करोड़ों के पैकेज पाए बगैर समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में जुटा जा सकता है। उन्होंने आईआईटी के बाद संन्यासी जीवन चुना।
देश में हर साल करीब 13-14 लाख विद्यार्थी जेईई मेन का फॉर्म भरते हैं। सभी का सपना होता है कि किसी तरह से आईआईटी में दाखिला मिल जाए। आईआईटी में मिलने वाला लाखों का पैकेज और चमकता करियर हर किसी को अपनी ओर खींचता है। लेकिन कई नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थान से निकलकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करियर बनाने और मोटे पैकेज हासिल करने की इस चकाचौंध से हटकर कोई और रास्ता चुन लिया। यहां बात हो रही है तरक्की की सभी संभावनाओं को पीछे छोड़कर संन्यास का रास्ता चुनने वाले आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र श्रीश जाधव की, जो आज स्वामी सर्वोत्तमानंद के नाम से जाने जाते हैं।
श्रीश जाधव ने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी बड़ी उपलब्धियां पाएं जिनका सपना देश के लाखों छात्र देखते हैं। श्रीश बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने वर्ष 1985 में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा आईआईटी जेईई में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की थी। इसके बाद उन्हें आईआईटी कानपुर में दाखिला मिला। संस्थान में भी उनका शानदार प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने समाजशास्त्र को छोड़कर लगभग सभी विषयों में सीधे A ग्रेड हासिल किए। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें देश में दूसरा और पश्चिमी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त करने के लिए मेरिट सर्टिफिकेट भी दिया गया।
GATE में भी टॉपर
आईआईटी कानपुर से पढ़ाई करने के बाद भी श्रीश जाधव का जलवा कायम रहा। वर्ष 1989 में उन्होंने कंप्यूटर साइंस विषय में GATE परीक्षा दी और 99.92 पर्सेंटाइल हासिल करते हुए टॉप किया।
कंप्यूटर साइंस में पीएचडी
इसके बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस में ही पीएचडी करने का फैसला किया। वर्ष 1995 में उनकी डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी हो गई। इस मुकाम तक पहुंचने के बाद उनके सामने शानदार करियर बनाने के कई अवसर थे। वह किसी भी बड़ी राष्ट्रीय या इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी में काम कर लाखों करोड़ों का पैकेज ले सकते थे। लेकिन उन्होंने इन रास्तों पर चलने के बजाय एक ऐसा फैसला लिया, जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी।
कॉरपोरेट करियर छोड़ रामकृष्ण मिशन से जुड़े
पीएचडी पूरी करने के बाद श्रीश जाधव ने बेलूर मठ स्थित रामकृष्ण मिशन से जुड़ने का फैसला किया। उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया। संन्यास अपना लिया। इसके बाद उनकी पहचान स्वामी सर्वोत्तमानंद के रूप में बनी। उन्होंने अपना ज्ञान और प्रतिभा को एजुकेशन, रिसर्च तथा समाज सेवा के लिए समर्पित कर दी।
संन्यासी बनने के बाद कैसे कर रहे हैं समाज सेवा
स्वामी सर्वोत्तमानंद ने संन्यास लेने के बाद पढ़ाई लिखाई से जुड़ी गतिविधियों से दूरी नहीं बनाई। उन्होंने रामकृष्ण मिशन से जुड़े संस्थानों में पढ़ाने और रिसर्च करने का काम जारी रखा। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के नरोत्तमनगर स्थित रामकृष्ण मिशन स्कूल में रेजिडेंट मानद शिक्षक के रूप में सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया। वर्ष 1996-97 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन शिल्पमंदिर में मानद व्याख्याता के तौर पर भी काम किया। इसके बाद वर्ष 1997 से 2006 के बीच उन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ाया। बाद में वह रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय में डीन ऑफ रिसर्च और कंप्यूटर साइंस कोऑर्डिनेटर बने।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हुए शोध
स्वामी सर्वोत्तमानंद की दिलचस्पी केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं रही। उन्होंने रिसर्च में भी शानदार काम किया। उन्होंने कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री, ग्राफ एवं ज्योमेट्रिक एल्गोरिदम और डिस्क्रीट एप्लाइड मैथमेटिक्स जैसे विषयों में शोध किया। उनका बीटेक प्रोजेक्ट ACM जर्नल में प्रकाशन के लिए चुना गया था। इसके अलावा उनके शोध कार्य अंतरराष्ट्रीय जर्नल, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप में भी प्रकाशित हुए।
IIT कानपुर ने दिया सम्मान
वर्ष 2009 में संस्थान ने उन्हें प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड एलुमनस अवॉर्ड से सम्मानित किया। वर्ष 1989 में शुरू किया गया यह पुरस्कार आईआईटी कानपुर की ओर से पूर्व छात्रों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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