UPSC Success Story: इंजीनियर से IAS बनने का सफर, वंशिका यादव ने तीसरे प्रयास में हासिल की UPSC में कामयाबी

संक्षेप: IAS Success Story: वंशिका यादव, जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई और कॉर्पोरेट जगत के आकर्षक करियर को छोड़कर प्रशासनिक सेवाओं का रास्ता चुना और आखिरकार एक आईएएस (IAS) अधिकारी बनने में सफल रहीं।

IAS Vanshika Yadav Success Story: देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा को पास करना किसी भी युवा के लिए एक सपना होता है। लेकिन इस सपने को सच करने के लिए अटूट संकल्प और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है वंशिका यादव की, जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई और कॉर्पोरेट जगत के आकर्षक करियर को छोड़कर प्रशासनिक सेवाओं का रास्ता चुना और आखिरकार एक आईएएस (IAS) अधिकारी बनने में सफल रहीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इंजीनियरिंग से यूपीएससी तक का सफर वंशिका यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) से इंजीनियरिंग में B.Tech की डिग्री हासिल की थी। शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने एक जानी-मानी कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया। नौकरी अच्छी थी और भविष्य भी सुरक्षित दिख रहा था, लेकिन वंशिका के मन में कुछ बड़ा करने और समाज के लिए सीधे तौर पर काम करने की इच्छा हमेशा से थी। यही वह मोड़ था जब उन्होंने नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने का साहसी निर्णय लिया।

चुनौतियां और असफलता से सीखा सबक वंशिका के लिए यह राह इतनी आसान नहीं थी। उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए काफी धैर्य रखना पड़ा। अपने पहले दो प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिली। अक्सर ऐसी स्थिति में कई उम्मीदवार हार मान लेते हैं या तनाव में आ जाते हैं, लेकिन वंशिका ने अपनी असफलताओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी कमियों का विश्लेषण किया और दोगुनी मेहनत के साथ तीसरे प्रयास की तैयारी में जुट गईं।

रणनीति और सफलता का मंत्र वंशिका ने अपने तीसरे प्रयास में अपनी रणनीति बदली। उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ-साथ मेंस परीक्षा के आंसर राइटिंग पर विशेष ध्यान दिया। वंशिका का मानना है कि निरंतरता ही इस परीक्षा को क्रैक करने की सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने न केवल किताबों पर ध्यान दिया, बल्कि करंट अफेयर्स और समाचार पत्रों को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। उनकी इसी मेहनत का परिणाम था कि यूपीएससी 2019 की परीक्षा में उन्होंने शानदार AIR 6 रैंक हासिल की और आईएएस बनने का अपना सपना पूरा किया।

युवाओं के लिए संदेश वंशिका यादव की सफलता यह साबित करती है कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, यह उतना मायने नहीं रखता जितना कि आपकी मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण। वह कहती हैं कि अगर आपके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण और सही मार्गदर्शन है, तो आप दुनिया की किसी भी कठिन परीक्षा को पार कर सकते हैं। आज वंशिका उन लाखों लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन गई हैं जो बड़े सपने देखती हैं और उन्हें पूरा करने का हौसला रखती हैं।