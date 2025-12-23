Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Meet IAS Vanshika Yadav, who succeeded in her third UPSC attempt and get AIR 6, UPSC Success Story
UPSC Success Story: इंजीनियर से IAS बनने का सफर, वंशिका यादव ने तीसरे प्रयास में हासिल की UPSC में कामयाबी

UPSC Success Story: इंजीनियर से IAS बनने का सफर, वंशिका यादव ने तीसरे प्रयास में हासिल की UPSC में कामयाबी

संक्षेप:

IAS Success Story: वंशिका यादव, जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई और कॉर्पोरेट जगत के आकर्षक करियर को छोड़कर प्रशासनिक सेवाओं का रास्ता चुना और आखिरकार एक आईएएस (IAS) अधिकारी बनने में सफल रहीं।

Dec 23, 2025 06:09 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

IAS Vanshika Yadav Success Story: देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा को पास करना किसी भी युवा के लिए एक सपना होता है। लेकिन इस सपने को सच करने के लिए अटूट संकल्प और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है वंशिका यादव की, जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई और कॉर्पोरेट जगत के आकर्षक करियर को छोड़कर प्रशासनिक सेवाओं का रास्ता चुना और आखिरकार एक आईएएस (IAS) अधिकारी बनने में सफल रहीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इंजीनियरिंग से यूपीएससी तक का सफर

वंशिका यादव मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के बाद दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) से इंजीनियरिंग में B.Tech की डिग्री हासिल की थी। शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने एक जानी-मानी कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया। नौकरी अच्छी थी और भविष्य भी सुरक्षित दिख रहा था, लेकिन वंशिका के मन में कुछ बड़ा करने और समाज के लिए सीधे तौर पर काम करने की इच्छा हमेशा से थी। यही वह मोड़ था जब उन्होंने नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने का साहसी निर्णय लिया।

चुनौतियां और असफलता से सीखा सबक

वंशिका के लिए यह राह इतनी आसान नहीं थी। उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए काफी धैर्य रखना पड़ा। अपने पहले दो प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिली। अक्सर ऐसी स्थिति में कई उम्मीदवार हार मान लेते हैं या तनाव में आ जाते हैं, लेकिन वंशिका ने अपनी असफलताओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी कमियों का विश्लेषण किया और दोगुनी मेहनत के साथ तीसरे प्रयास की तैयारी में जुट गईं।

रणनीति और सफलता का मंत्र

वंशिका ने अपने तीसरे प्रयास में अपनी रणनीति बदली। उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ-साथ मेंस परीक्षा के आंसर राइटिंग पर विशेष ध्यान दिया। वंशिका का मानना है कि निरंतरता ही इस परीक्षा को क्रैक करने की सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने न केवल किताबों पर ध्यान दिया, बल्कि करंट अफेयर्स और समाचार पत्रों को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। उनकी इसी मेहनत का परिणाम था कि यूपीएससी 2019 की परीक्षा में उन्होंने शानदार AIR 6 रैंक हासिल की और आईएएस बनने का अपना सपना पूरा किया।

ये भी पढ़ें:जज्बा हो तो ऐसा! IPS पूनम दलाल की कहानी, 3 महीने के बच्चे के साथ पास किया UPSC
ये भी पढ़ें:UPSC में दो बार फेल; फिर भी नहीं मानी हार, मिलिए IPS अधिकारी अंकिता शर्मा से

युवाओं के लिए संदेश

वंशिका यादव की सफलता यह साबित करती है कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, यह उतना मायने नहीं रखता जितना कि आपकी मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण। वह कहती हैं कि अगर आपके पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण और सही मार्गदर्शन है, तो आप दुनिया की किसी भी कठिन परीक्षा को पार कर सकते हैं। आज वंशिका उन लाखों लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन गई हैं जो बड़े सपने देखती हैं और उन्हें पूरा करने का हौसला रखती हैं।

वंशिका की यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। यदि आप अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते रहते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
UPSC IAS IAS Officer Success Story
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।