UPSC Success Story: 4 बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, IAS तृप्ति कल्हंस ने ऐसे क्रैक किया UPSC

संक्षेप: UPSC Motivation: आज हम बात कर रहे हैं तृप्ति कल्हंस की, जिन्होंने अपनी असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाया और अपने 5वें प्रयास में आईएएस (IAS) बनने का सपना पूरा किया।

IAS Tripti Kalhans Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा को दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि अटूट धैर्य और दृढ़ संकल्प की भी आवश्यकता होती है। आज हम बात कर रहे हैं तृप्ति कल्हंस की, जिन्होंने अपनी असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाया और अपने 5वें प्रयास में आईएएस (IAS) बनने का सपना पूरा किया।

तृप्ति की यह कहानी उन लाखों युवाओं के लिए एक मिसाल है जो एक या दो बार असफल होने के बाद उम्मीद छोड़ देते हैं।

दिल्ली यूनिवर्सिटी से यूपीएससी का सफर तृप्ति कल्हंस ने अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के कमला नेहरू कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में जाने का मन बना लिया था। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह सफर काफी लंबा और परीक्षाओं से भरा होने वाला है।

लगातार असफलता और फिर भी न हार मानने का जज्बा तृप्ति ने एक के बाद एक चार प्रयास किए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा हाथ लगी। कभी प्रिलिम्स नहीं निकला, तो कभी मेन्स की बाधा पार नहीं हुई। चार बार असफल होने के बाद किसी भी सामान्य छात्र का मनोबल टूट सकता है, लेकिन तृप्ति अलग मिट्टी की बनी थीं। उन्होंने अपनी हर हार से सीखा और अपनी कमियों को दूर किया।

उनका मानना है कि तैयारी के दौरान खुद पर भरोसा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। उन्होंने अपनी रणनीति बदली, लिखने के अभ्यास पर ज्यादा जोर दिया और वैकल्पिक विषय को और मजबूती से तैयार किया।

5वें प्रयास में मिली ऐतिहासिक सफलता आखिरकार, तृप्ति की मेहनत रंग लाई और उन्होंने अपने पांचवें प्रयास में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास कर 199 रैंक हासिल की। उनकी इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि यदि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं, तो मंजिल मिल ही जाती है। उनकी सफलता की खबर मिलते ही उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई।

तृप्ति कल्हंस के सफलता के टिप्स तृप्ति ने भविष्य के उम्मीदवारों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं:

धैर्य रखें: यूपीएससी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहाँ संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

निरंतरता : रोजाना पढ़ाई करना जरूरी है, भले ही आप कम घंटे पढ़ें।

सीमित संसाधन: बहुत सारी किताबों के बजाय, सीमित किताबों को बार-बार पढ़ना ज्यादा फायदेमंद होता है।

मॉक टेस्ट: अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए नियमित रूप से टेस्ट सीरीज हल करें।