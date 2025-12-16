Army Officer Success Story: 8 बार फेल होने के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, मिड-डे मील वर्कर मां का बेटा बना सेना में अफसर

संक्षेप: Army Officer Inspiring Journey: एक मिड-डे मील वर्कर (रसोइया) के बेटे हरदीप गिल ने तमाम अभावों और लगातार मिल रही असफलताओं को मात देते हुए भारतीय सेना में अधिकारी बनकर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

Lieutenant Hardeep Gill Success Story: सफलता अक्सर उन लोगों के कदम चूमती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है, जहां एक मिड-डे मील वर्कर (रसोइया) के बेटे ने तमाम अभावों और लगातार मिल रही असफलताओं को मात देते हुए भारतीय सेना में अधिकारी बनकर अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

इस युवा की कहानी आज सोशल मीडिया और युवाओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर लक्ष्य के प्रति समर्पण हो, तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट हरदीप गिल की।

कठिन परिस्थितियों में बीता बचपन हरदीप गिल का बचपन गरीबी और संघर्षों के बीच बीता। उनकी मां स्कूल में मिड-डे मील वर्कर के तौर पर काम करती थीं, जहां उन्हें बहुत कम वेतन मिलता था। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे महंगे कोचिंग संस्थानों की फीस भर सकें या किसी बड़े शहर में जाकर पढ़ाई कर सकें। बावजूद इसके हरदीप गिल ने अपनी आंखों में सेना की वर्दी पहनने का सपना पाल रखा था। घर की तंगहाली ने उनके इरादों को कमजोर करने के बजाय उन्हें और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा दी।

8 बार मिली असफलता, लेकिन नहीं मानी हार भारतीय सेना में अधिकारी बनने के लिए दी जाने वाली एसएसबी (SSB) इंटरव्यू परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। हरदीप गिल ने एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे 8 बार इस परीक्षा में विफलता का सामना किया। अक्सर लोग दो-तीन बार असफल होने के बाद उम्मीद छोड़ देते हैं और किसी दूसरे विकल्प की तलाश करने लगते हैं, लेकिन इस संघर्षशील योद्धा ने हार स्वीकार नहीं की।

हर बार असफल होने के बाद, उन्होंने अपनी कमियों को पहचाना और नए सिरे से तैयारी शुरू की। उनका कहना है कि "विफलता आपको खत्म नहीं करती, बल्कि आपको यह बताती है कि तैयारी में अभी भी कुछ कसर बाकी है।"

9वें प्रयास में मिली ऐतिहासिक सफलता लगातार 8 बार रिजेक्ट होने के बाद जब हरदीप गिल 9वें प्रयास के लिए एसएसबी में शामिल हुए, तो उनकी मेहनत रंग लाई। इस बार उन्होंने न केवल इंटरव्यू पास किया, बल्कि मेरिट लिस्ट में भी अपना स्थान पक्का किया। जब उनके चयन की खबर घर पहुंची, तो उनकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे, जिनकी सालों की मेहनत और दुआएं सफल हो गई थीं।

युवाओं के लिए प्रेरणा लेफ्टिनेंट हरदीप गिल की कहानी उन सभी छात्रों के लिए एक मिसाल है जो छोटी-मोटी असफलताओं से टूट जाते हैं। आज हरदीप गिल न केवल एक सैन्य अधिकारी है, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं।