Success Story: 19 की उम्र में CA, 13 साल में 10वीं पास! मिलिए दुनिया की सबसे कम उम्र की CA नंदिनी अग्रवाल से

CA Nandini Agrawal Success Story: जहां अधिकांश छात्र 19 साल की उम्र में कॉलेज में एडमिशन लेने या करियर का रास्ता चुनने में उलझे रहते हैं, वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना की नंदिनी अग्रवाल ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। मात्र 19 साल की उम्र में उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की सबसे कठिन परीक्षा पास करके न केवल पूरे देश में ऑल इंडिया रैंक 1 (AIR 1) हासिल की, बल्कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में अपना नाम दर्ज कराया।

स्कूल में ही लगा दी थी सफलता की छलांग नंदिनी की यह असाधारण यात्रा उनके बचपन में ही शुरू हो गई थी। वह हमेशा पढ़ाई में होशियार थीं और अपनी लगन के कारण उन्होंने स्कूल में ही दो कक्षाएं छोड़ दी थीं। इसी वजह से उन्होंने अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षा महज 13 साल की उम्र में पास कर ली। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने 12वीं की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली।

एक बार स्कूल में एक गिनीज रिकॉर्ड धारक को देखकर नंदिनी ने ठान लिया था कि वह भी कुछ ऐसा ही करेंगी। तभी उन्होंने सबसे कम उम्र में CA बनने का लक्ष्य निर्धारित किया।

सीए फाइनल में किया देश भर में टॉप सीए की परीक्षा को भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में गिना जाता है, जिसमें पास होने के लिए सालों की कड़ी मेहनत और कई प्रयास लग जाते हैं। लेकिन नंदिनी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। जुलाई 2021 में आयोजित CA फाइनल परीक्षा में उन्होंने 800 में से शानदार 614 अंक (76.75%) हासिल किए और देश भर में पहला स्थान (AIR 1) प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड के तौर पर मान्यता दी।

भाई ने दिया साथ, चुनौतियों को किया पार नंदिनी की इस सफलता में उनके परिवार, खासकर उनके बड़े भाई सचिन अग्रवाल का बड़ा हाथ रहा। सचिन भी उन्हीं के साथ CA की तैयारी कर रहे थे और उसी परीक्षा में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 18 (AIR 18) हासिल की। घर में पढ़ाई का माहौल और भाई का मार्गदर्शन नंदिनी के लिए सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ।

हालांकि, उनका सफर आसान नहीं रहा। जब वह केवल 16 साल की थीं और आर्टिकलशिप (प्रैक्टिकल ट्रेनिंग) के लिए आवेदन कर रही थीं, तो कई कंपनियों ने उनकी कम उम्र के कारण उन्हें काम देने में हिचकिचाहट दिखाई। लेकिन नंदिनी की लगन और मेहनत ने उन्हें इन सभी बाधाओं को पार करने में मदद की।