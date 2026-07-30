Success Story: IIM छात्र का कमाल, 25 की उम्र में पढ़ाई के साथ बनाई 5 करोड़ की कंपनी; जानें सफलता का राज
IIM Success Story: आईआईएम बैंगलोर के 25 वर्षीय छात्र जैद खान ने पढ़ाई के साथ 5 करोड़ रुपये का कारोबार खड़ा किया है। जानिए कैसे उन्होंने नीट की तैयारी छोड़ मीडिया एजेंसी के जरिए सफलता हासिल की।
IIM Bangalore Student Zaid Khan: जहां आज के समय में देश के सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों में से एक IIM बैंगलोर के छात्र 25 से 40 लाख रुपये सालाना के पैकेज वाली नौकरियों की तैयारी में लगे रहते हैं, वहीं इसी संस्थान के एक 25 वर्षीय छात्र ने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ 5 करोड़ रुपये की कंपनी खड़ी कर दी है। इस युवा एंटरप्रेन्योर का नाम है जैद खान, जो अपनी मीडिया और ब्रांडिंग एजेंसी ‘जेडिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड’ के फाउंडर हैं। हाल ही में ‘द करोड़ क्लब’ पॉडकास्ट में जैद ने अपनी इस प्रेरक यात्रा और वित्तीय सफलता के बारे में खुलकर बात की।
डॉक्टर बनने के दबाव से डिजिटल मीडिया तक का सफर
जैद का पालन-पोषण एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ, जहां आमतौर पर सुरक्षित करियर को ही प्राथमिकता दी जाती है। 12वीं कक्षा के दौरान उन पर भी नीट (NEET) मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने का भारी पारिवारिक दबाव था। लेकिन जैद ने एक अलग रास्ता चुनते हुए चुपचाप यूट्यूब क्रिएटर्स के साथ काम करना और फ्रीलांसिंग शुरू कर दी।
उनके जीवन में पहला बड़ा मोड़ तब आया जब उन्हें कैलिफोर्निया स्थित एक इन्फ्लुएंसर के साथ फ्रीलांस असाइनमेंट मिला, जिससे उन्हें 1.24 लाख रुपये की कमाई हुई। इस अनुभव ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और उन्होंने पत्रकारिता पढ़ने का फैसला किया। उन्होंने ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की और कैनन 80डी कैमरे के साथ अपने सफर को आगे बढ़ाया।
22 साल की उम्र में बने करोड़पति
अपनी मेहनत के दम पर जैद ने साल 2023 में मात्र 22 वर्ष की उम्र में अपना पहला 1 करोड़ रुपये का पड़ाव हासिल कर लिया था। बिजनेस में सफलता के बावजूद, अपनी अकैडमिक कमियों को दूर करने और बिजनेस की बारीकियों को सीखने के लिए उन्होंने सितंबर 2024 में आईआईएम बैंगलोर के एमबीए (MBA) प्रोग्राम में दाखिला लिया।
उनकी कंपनी 'जेडिटल मीडिया' मुख्य रूप से ब्रांडिंग, मीडिया एडवरटाइजमेंट, ऑनलाइन रैप्युटेशन मैनेजमेंट (ORM), कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट (CDM), और लिंक्डइन प्रोफाइल एम्प्लीफिकेशन (PAM) जैसी आधुनिक डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है। जैद को उत्तराखंड के सबसे युवा उद्यमियों में शामिल होने के साथ-साथ 'इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर 2024' जैसे सम्मान भी मिल चुके हैं।
नए एंटरप्रेन्योर और छात्रों के लिए जैद की सलाह
जैद खान का मानना है कि आज के डिजिटल युग में "कंटेंट ही असली डिजिटल करेंसी है"। अपना खुद का स्टार्टअप या करियर शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं को वे दो मुख्य सलाह देते हैं।
छोटों कदमों से शुरुआत करें: अपनी किसी भी स्किल या सलाह को बेचना शुरू करें, चाहे उसकी कीमत सिर्फ 100 या 200 रुपये ही क्यों न हो। इससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है।
मजबूत डिजिटल पहचान बनाएं: इंटरनेट की दुनिया में एक्टिव रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि आप ऑनलाइन मौजूद नहीं हैं तो आप एक तरह से इनविजिबल हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
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