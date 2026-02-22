शादी के नाम पर घर छोड़ा, ट्यूशन पढ़ाकर किया गुजारा; अफसर बन संजू रानी ने लिखी सफलता की कहानी
meerut sanji rani success story: मेरठ की संजू रानी वर्मा ने पारिवारिक दबाव, आर्थिक तंगी और अकेलेपन से लड़ते हुए यूपीपीएससी परीक्षा पास की और अफसर बनीं। उन्होंने गुजारा करने के लिए ट्यूशन पढ़ाया और फिर मेहनत कर पीसीएस का मुकाम आसिल किया।
meerut sanji rani success story: कभी कभी असली जिंदगी की कहानियां फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मी लगती हैं। मेरठ की संजू रानी वर्मा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो कई लोगों को शादी में जरूर आना (Shaadi Mein Zaroor Aana) की याद दिला देती है। फर्क बस इतना है कि यहां कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई कैमरा नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी और उसके सपने थे। यह कहानी है उस वक्त की, जब 2013 में संजू की जिंदगी अचानक बदल गई। मां के निधन के बाद घर का माहौल बदल गया और परिवार ने पढ़ाई से ज्यादा शादी को जरूरी मान लिया। उस समय संजू पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थीं, लेकिन उन पर पढ़ाई छोड़कर सेटल होने का दबाव बढ़ने लगा।
संजू ने मेरठ के आरजी डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था। लेकिन मां के जाने के बाद हालात ऐसे बने कि उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़ने के लिए कहा गया। परिवार चाहता था कि वह शादी कर लें। संजू समझाने की कोशिश करती रहीं कि वह आगे पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं। लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला सामने आया। घर में रहना मतलब अपने सपनों से समझौता करना, और घर छोड़ना मतलब अनिश्चित भविष्य।
घर छोड़ा, पर हिम्मत नहीं छोड़ी
संजू ने घर छोड़ दिया। न कोई आर्थिक सहारा था, न कोई सुरक्षा। किराए के एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। खर्च चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगीं। बाद में निजी स्कूलों में पार्ट टाइम पढ़ाने का काम भी मिला। दिन में पढ़ाना, रात में पढ़ना। यही उनकी दिनचर्या बन गई। पैसे कम थे, लेकिन इरादा बड़ा था। उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी जारी रखी। कई बार मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
बीमारी, संघर्ष और इंतजार के बीच तैयारी जारी
तैयारी के दौरान भी चुनौतियां कम नहीं हुईं। एक बार मुख्य परीक्षा से कुछ दिन पहले उन्हें चिकन पॉक्स हो गया। परीक्षा स्थगित हो गई। यह उनके लिए राहत का समय बन गया। उन्होंने उस अतिरिक्त समय का इस्तेमाल पूरी तैयारी के लिए किया। उन्हें भरोसा था कि इस बार उनका प्रयास रंग लाएगा।
मेहनत रंग लाई, परीक्षा पास कर बनीं अफसर
आखिरकार उनका नाम उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) की परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची में आया। उन्होंने यूपीपीएससी 2018 परीक्षा पास की और अब वह कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के रूप में सेवा जॉइन करने जा रही हैं। यह वह मुकाम था, जिसके लिए उन्होंने अकेले संघर्ष किया, आर्थिक तंगी झेली, सामाजिक ताने सुने और अपने फैसले पर अडिग रहीं।
परिवार से दूरी, लेकिन जिम्मेदारी से नहीं
घर छोड़ना आसान नहीं था। परिवार उनसे नाराज था क्योंकि उन्होंने अपनी राह खुद चुनी थी। लेकिन संजू मानती हैं कि जब परिवार उन्हें एक अधिकारी के रूप में देखेगा तो उन्हें भी गर्व होगा। वह आज भी अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी महसूस करती हैं और हर तरह से उनका साथ देना चाहती हैं। उनका सवाल आज भी समाज से वही है कि क्यों बेटियों की पढ़ाई रोककर उन्हें जल्दबाजी में शादी के लिए मजबूर किया जाता है?
