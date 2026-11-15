घर-घर टिफिन बांटने वाली लड़की बनी डिप्टी कलेक्टर, ऋषिकेश की मीनाक्षी भाटिया ने UKPSC में हासिल की रैंक-5
पिता के निधन के बाद घर चलाने के लिए मीनाक्षी भाटिया अपनी मां के साथ घर-घर और दफ्तरों में टिफिन पहुंचाती थीं। दिनभर काम और रात में पढ़ाई कर उन्होंने UKPSC में रैंक-5 हासिल की और उसी शहर ऋषिकेश की डिप्टी कलेक्टर बन गईं।
कहते हैं कि अगर इरादे फौलादी हों और मेहनत में ईमानदारी हो, तो बड़ी से बड़ी आर्थिक तंगी भी आपके कदम नहीं रोक सकती। उत्तराखंड के ऋषिकेश की रहने वाली मीनाक्षी भाटिया ने इस बात को सच कर दिखाया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की PCS परीक्षा 2024 में 5वीं रैंक हासिल कर मीनाक्षी अब डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं। उनकी यह कामयाबी इसलिए भी बेहद खास है, क्योंकि कभी वे अपनी मां के साथ मिलकर जिस तहसील और सरकारी दफ्तरों में टिफिन बांटने जाया करती थीं, आज उसी प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनकर एक उच्च अधिकारी के रूप में काम करेंगी।
पिता के निधन के बाद आया आर्थिक संकट और टिफिन सर्विस की शुरुआत
मीनाक्षी भाटिया का सफर आसान नहीं रहा है। साल 2003 में उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद पूरे परिवार पर गहरा आर्थिक संकट आ गया। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां के कंधों पर आ गई। परिवार का भरण-पोषण करने के लिए उनकी मां ने टिफिन सर्विस का काम शुरू किया। मां की मदद करने के लिए मीनाक्षी और उनकी बहन भी इस काम में जुट गईं। दोनों बहनें रोजाना घरों और सरकारी दफ्तरों में टिफिन पहुंचाने जाती थीं।
सरकारी दफ्तरों में टिफिन पहुंचाते हुए देखा अफसर बनने का सपना
मीनाक्षी बताती हैं कि जब वे सरकारी दफ्तरों और तहसील परिसर में टिफिन देने जाती थीं, तो वहां काम करने वाले अधिकारियों की कार्यशैली उन्हें बहुत प्रभावित करती थी। वहीं से उनके मन में यह दृढ़ संकल्प जागा कि एक दिन वे भी पढ़ाई करके ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारी बनेंगी। शुरू से ही पढ़ाई में होनहार रहीं मीनाक्षी ने 10वीं और 12वीं कक्षा में ऋषिकेश सिटी टॉपर बनकर अपनी प्रतिभा साबित कर दी थी।
तैयारी की रणनीति: सोशल मीडिया से दूरी और 10 घंटे की पढ़ाई
आर्थिक चुनौतियों के बावजूद मीनाक्षी ने अपनी पढ़ाई का सिलसिला कभी टूटने नहीं दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उनकी रणनीति बेहद प्रेरणादायक है।
रोजाना10 घंटे पढ़ाई: मीनाक्षी प्रतिदिन लगभग 10 घंटे पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करती थीं।
सोशल मीडिया से पूर्ण दूरी: तैयारी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पूरी तरह दूरी बनाए रखी ताकि समय बर्बाद न हो।
लक्ष्य पर फोकस: कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर अभ्यास के दम पर सफलता हासिल की। आज मीनाक्षी भाटिया की यह संघर्ष गाथा देशभर के लाखों छात्रों और खासकर बेटियों के लिए एक जीवंत प्रेरणा बन चुकी है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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