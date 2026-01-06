नशा करने पर मेडिकल छात्रों की होगी हॉस्टल से छुट्टी, डॉक्टर लगाएंगे 4 रंगों की पट्टी, MBBS इंटर्न पर कोई पट्टी नहीं

संक्षेप: दून मेडिकल कॉलेज में छात्रों के तीसरी बार नशा करते पकड़े जाने पर हॉस्टल से हमेशा के लिए निष्कासन किया जाएगा। वहीं, जूनियर डॉक्टरों का नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है।

उत्तराखंड में दून मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में नशे पर रोकथाम और डॉक्टरों की ड्यूटी पर मौजूदगी के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। मेडिकल छात्रों के तीसरी बार नशा करते पकड़े जाने पर हॉस्टल से हमेशा के लिए निष्कासन किया जाएगा। वहीं, जूनियर डॉक्टरों का नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। प्राचार्य डॉ. गीता जैन की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इन फैसलों पर मुहर लगी है, जिसके मिनट्स प्राचार्य की ओर से जारी कर सख्ती से अमल के निर्देश दिए हैं।

मेडिकल कॉलेज में नशे पर ऐसे होगी कार्रवाई एकेडमिक काउंसिल ने एंटी ड्रग कमेटी की संस्तुतियों को मंजूरी दी। इसमें तय किया गया कि नशा या शराब का सेवन करते पकड़े जाने पर छात्रों पर चरणबद्ध कार्रवाई होगी। पहली गलती पर शैक्षणिक गतिविधियों से दो हफ्ते का सस्पेंशन और अभिभावकों को सूचना दी जाएगी।

दूसरी गलती पर एक महीने का शैक्षणिक सस्पेंशन और एक महीने के लिए हॉस्टल से निष्कासन। तीसरी गलती पर शैक्षणिक गतिविधियों से दो महीने का सस्पेंशन और हॉस्टल से हमेशा के लिए निष्कासन किया जाएगा।

डॉक्टरों की अब ऐसे होगी पहचान - सीनियर रेजिडेंट : सफेद रंग की पट्टी

- पीजी जेआर-3: हरे रंग की पट्टी

- पीजी जेआर-2: नीले रंग की पट्टी

- पीजी जेआर-1: लाल रंग की पट्टी

- एमबीबीएस इंटर्न: कोई पट्टी नहीं होगी

- फैकल्टी सदस्यों के लिए फॉर्मल परिधान अनिवार्य

डॉक्टरों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया कई बार शिकायत रहती है कि डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं मिलते। मरीज एवं तीमारदार सीनियर-जूनियर डॉक्टर को लेकर असमंजस में रहते हैं। जेब पर लगी रंगीन पट्टी से अब उनकी पहचान होगी। कॉलेज प्रबंधन ने सभी इंटर्न, पीजी रेजिडेंट्स और सीनियर रेजिडेंट्स (एसआर) के लिए डार्क सी ग्रीन (गहरा समुद्री हरा) रंग के स्क्रब अनिवार्य कर दिए हैं। उधर, सुरक्षा की दृष्टि से हॉस्टल के सभी फ्लोर्स पर काली जालियां लगाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अंडर-ग्रेजुएट छात्रों (यूजी) के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी फिलहाल संभव नहीं बताई गई है।