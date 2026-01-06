Hindustan Hindi News
Medical PG md ms and MBBS students caught using drugs will expelled from the hostel doon medical college
नशा करने पर मेडिकल छात्रों की होगी हॉस्टल से छुट्टी, डॉक्टर लगाएंगे 4 रंगों की पट्टी, MBBS इंटर्न पर कोई पट्टी नहीं

नशा करने पर मेडिकल छात्रों की होगी हॉस्टल से छुट्टी, डॉक्टर लगाएंगे 4 रंगों की पट्टी, MBBS इंटर्न पर कोई पट्टी नहीं

संक्षेप:

दून मेडिकल कॉलेज में छात्रों के तीसरी बार नशा करते पकड़े जाने पर हॉस्टल से हमेशा के लिए निष्कासन किया जाएगा। वहीं, जूनियर डॉक्टरों का नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है।

Jan 06, 2026 02:47 pm IST देहरादून
उत्तराखंड में दून मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में नशे पर रोकथाम और डॉक्टरों की ड्यूटी पर मौजूदगी के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। मेडिकल छात्रों के तीसरी बार नशा करते पकड़े जाने पर हॉस्टल से हमेशा के लिए निष्कासन किया जाएगा। वहीं, जूनियर डॉक्टरों का नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। प्राचार्य डॉ. गीता जैन की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इन फैसलों पर मुहर लगी है, जिसके मिनट्स प्राचार्य की ओर से जारी कर सख्ती से अमल के निर्देश दिए हैं।

मेडिकल कॉलेज में नशे पर ऐसे होगी कार्रवाई

एकेडमिक काउंसिल ने एंटी ड्रग कमेटी की संस्तुतियों को मंजूरी दी। इसमें तय किया गया कि नशा या शराब का सेवन करते पकड़े जाने पर छात्रों पर चरणबद्ध कार्रवाई होगी। पहली गलती पर शैक्षणिक गतिविधियों से दो हफ्ते का सस्पेंशन और अभिभावकों को सूचना दी जाएगी।

दूसरी गलती पर एक महीने का शैक्षणिक सस्पेंशन और एक महीने के लिए हॉस्टल से निष्कासन। तीसरी गलती पर शैक्षणिक गतिविधियों से दो महीने का सस्पेंशन और हॉस्टल से हमेशा के लिए निष्कासन किया जाएगा।

डॉक्टरों की अब ऐसे होगी पहचान

- सीनियर रेजिडेंट : सफेद रंग की पट्टी

- पीजी जेआर-3: हरे रंग की पट्टी

- पीजी जेआर-2: नीले रंग की पट्टी

- पीजी जेआर-1: लाल रंग की पट्टी

- एमबीबीएस इंटर्न: कोई पट्टी नहीं होगी

- फैकल्टी सदस्यों के लिए फॉर्मल परिधान अनिवार्य

डॉक्टरों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया

कई बार शिकायत रहती है कि डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं मिलते। मरीज एवं तीमारदार सीनियर-जूनियर डॉक्टर को लेकर असमंजस में रहते हैं। जेब पर लगी रंगीन पट्टी से अब उनकी पहचान होगी। कॉलेज प्रबंधन ने सभी इंटर्न, पीजी रेजिडेंट्स और सीनियर रेजिडेंट्स (एसआर) के लिए डार्क सी ग्रीन (गहरा समुद्री हरा) रंग के स्क्रब अनिवार्य कर दिए हैं। उधर, सुरक्षा की दृष्टि से हॉस्टल के सभी फ्लोर्स पर काली जालियां लगाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अंडर-ग्रेजुएट छात्रों (यूजी) के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी फिलहाल संभव नहीं बताई गई है।

एनएचएम: वर्कलोड के मुताबिक होंगी भर्तियां

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती एवं उनसे कार्य लेने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब कार्यक्रम के हिसाब से नहीं, बल्कि चिकित्सा संस्थानों में मरीजों की संख्या एवं वर्कलोड के मुताबिक भर्तियां होंगी। केंद्र सरकार के आदेशों के बाद प्रदेशभर के सीएमओ को निदेशक एनएचएम डॉ. रश्मि पंत की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मानव संसाधन के युक्तिकरण (रेश्नलाइजेशन) और समीक्षा कर रिपोर्ट देने को कहा है। एनएचएम में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों को एनएचएम से वेतन नहीं मिलेगा।

पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं।
MBBS
