Medical Colleges: दो साल में खुले 118 नए मेडिकल कॉलेज, लिस्ट में कौन-सा राज्य टॉप पर?

संक्षेप:

Medical Colleges: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में राज्यसभा में जानकारी दी कि पिछले दो वित्तीय वर्षों (2024-25 और 2025-26) में देशभर में कुल 118 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं।

Thu, 4 Dec 2025 12:54 PM
Medical Colleges: केंद्र सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में राज्यसभा में जानकारी दी कि पिछले दो वित्तीय वर्षों (2024-25 और 2025-26) में देशभर में कुल 118 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं।

सरकार ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों के इस बड़े विस्तार से देश में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ी है। मंत्रालय ने यह जानकारी संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान एक लिखित जवाब में दी। यह पहल मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए अधिक सीटें और स्वास्थ्य सेवा तक आम लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए की गई है।

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

नए खोले गए 118 मेडिकल कॉलेजों में से सबसे ज्यादा कॉलेज उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों को मिले हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले दो वर्षों में 21 सबसे ज्यादा नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिली है। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है, जहां बड़ी संख्या में 17 नए कॉलेज खोले गए हैं। इसके बाद राजस्थान में 14 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं।

इन राज्यों में मेडिकल कॉलेज खुलने से अब ज्यादा छात्रों को अपने ही राज्य में एमबीबीएस की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। जिससे इन राज्यों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।

डॉक्टर-मरीज अनुपात में सुधार

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है, जिसके कारण डॉक्टर-मरीज अनुपात में भी सुधार हुआ है। वर्तमान में, भारत में डॉक्टर-मरीज का अनुपात लगभग 1:811 (एक डॉक्टर पर 811 मरीज) होने का अनुमान है। इस अनुपात को बेहतर माना जाता है।

सरकार ने बताया कि इस समय देश में 13 लाख 88 हजार से ज्यादा रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर हैं। इसके अलावा, आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी 7 लाख 51 हजार से ज्यादा रजिस्टर्ड डॉक्टर उपलब्ध हैं।

सीटों में भी बड़ी बढ़ोतरी

सरकार के प्रयासों के चलते साल 2014 से लेकर अब तक देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 818 हो गई है। इसका सीधा असर सीटों की संख्या पर पड़ा है। यूजी एमबीबीएस की सीटें 51 हजार 348 से बढ़कर 1 लाख 28 हजार 875 हो गई हैं। वहीं, पीजी (MD/MS) सीटों की संख्या 31 हजार 185 से बढ़कर 82 हजार 59 हो गई हैं।

यह बढ़ोतरी स्पष्ट रूप से दिखाती है कि सरकार मेडिकल शिक्षा के बुनियादी ढांचे को तेजी से मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार ने ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम (FAP)' जैसे कई कार्यक्रम भी शुरू किए हैं।

Medical College Medical Mbbs Admission अन्य..
