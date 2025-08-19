MDSU BA Result OUT at mdsuexam org mdsu ajmer ba part 1 semester first result direct link MDSU BA Result OUT : एमडीएस यूनिवर्सिटी बीए पार्ट-1 का रिजल्ट mdsuexam.org पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़MDSU BA Result OUT at mdsuexam org mdsu ajmer ba part 1 semester first result direct link

MDSU BA Result OUT : एमडीएस यूनिवर्सिटी बीए पार्ट-1 का रिजल्ट mdsuexam.org पर जारी, Direct Link

MDSU BA result 2025 : एमडीएसयू यूनिवर्सिटी ने बीए पार्ट प्रथम सेमेस्टर फर्स्ट का परिणाम घोषित कर दिया गया। इस परिणाम का 25000 से अधिक स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे। विश्वविद्यालय की वेबसाइट mdsuexam.org पर परिणाम देखा जा सकता है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Aug 2025 12:18 PM
share Share
Follow Us on
MDSU BA Result OUT : एमडीएस यूनिवर्सिटी बीए पार्ट-1 का रिजल्ट mdsuexam.org पर जारी, Direct Link

MDSU BA result 2025 : एमडीएसयू यूनिवर्सिटी ने बीए पार्ट प्रथम सेमेस्टर फर्स्ट का परिणाम घोषित कर दिया गया। इस परिणाम का 25000 से अधिक स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे। विश्वविद्यालय की वेबसाइट mdsuexam.org पर परिणाम देखा जा सकता है। यूनिवर्सिटी द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी)2020 के तहत पहली बार सेमेस्टर सिस्टम से इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। जून अंतिम तक परीक्षाएं चली थीं। विश्वविद्यालय द्वारा 60 दिन की समय सीमा में परिणाम घोषित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय ने बीकॉम और बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर फर्स्ट का रिजल्ट पहले ही जारी हो चुका है।

बीए पार्ट- I (सेमेस्टर- I) परीक्षा दिसंबर 2024 सत्र में 11 दिसंबर, 2024 और 26 मार्च, 2025 के बीच आयोजित की गई थी।

MDSU BA Sem 1 result 2025: कैसे चेक करें एमडीएसयू बीए पार्ट 1 रिजल्ट

- महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट mdsuexam.org पर जाएं।

- होमपेज पर एनईपी क्लास पैनल पर क्लिक करें। छात्र सेक्शन पर जाएं।

- नाम और पासवर्ड जैसी डिटेल्स डालें।

- परिणाम स्क्रीन पर आ जाएगा।

- स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट लें।

MDSU BA Result OUT, Direct LINK

एक से अधिक बार होने वाले भुगतान को लौटाएगी यूनिवर्सिटी

एमडीएस यूनिवर्सिटी द्वारा एक से अधिक बार किए गए भुगतान को वापस लौटाएगी। विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2025, स्नातकोत्तर सेमेस्टर स्कीम दिसम्बर 2024 तथा स्नातक एनईपी कक्षाएं दिसंबर 2024 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जिनका परीक्षा शुल्क का भुगतान एक से अधिक बार हो गया है। ऐसे अभ्यर्थियों को एक से अधिक बार होने वाले भुगतान को वापस लौटाने के लिए वेबसाइट mdsuexam.org पर लिंक उपलब्ध है। अभ्यर्थी लिंक के माध्यम से भुगतान को वापस प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Results
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।