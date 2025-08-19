MDSU BA Result OUT : एमडीएस यूनिवर्सिटी बीए पार्ट-1 का रिजल्ट mdsuexam.org पर जारी, Direct Link
MDSU BA result 2025 : एमडीएसयू यूनिवर्सिटी ने बीए पार्ट प्रथम सेमेस्टर फर्स्ट का परिणाम घोषित कर दिया गया। इस परिणाम का 25000 से अधिक स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे। विश्वविद्यालय की वेबसाइट mdsuexam.org पर परिणाम देखा जा सकता है।
MDSU BA result 2025 : एमडीएसयू यूनिवर्सिटी ने बीए पार्ट प्रथम सेमेस्टर फर्स्ट का परिणाम घोषित कर दिया गया। इस परिणाम का 25000 से अधिक स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे। विश्वविद्यालय की वेबसाइट mdsuexam.org पर परिणाम देखा जा सकता है। यूनिवर्सिटी द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी)2020 के तहत पहली बार सेमेस्टर सिस्टम से इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। जून अंतिम तक परीक्षाएं चली थीं। विश्वविद्यालय द्वारा 60 दिन की समय सीमा में परिणाम घोषित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय ने बीकॉम और बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर फर्स्ट का रिजल्ट पहले ही जारी हो चुका है।
बीए पार्ट- I (सेमेस्टर- I) परीक्षा दिसंबर 2024 सत्र में 11 दिसंबर, 2024 और 26 मार्च, 2025 के बीच आयोजित की गई थी।
MDSU BA Sem 1 result 2025: कैसे चेक करें एमडीएसयू बीए पार्ट 1 रिजल्ट
- महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट mdsuexam.org पर जाएं।
- होमपेज पर एनईपी क्लास पैनल पर क्लिक करें। छात्र सेक्शन पर जाएं।
- नाम और पासवर्ड जैसी डिटेल्स डालें।
- परिणाम स्क्रीन पर आ जाएगा।
- स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक प्रिंटआउट लें।
MDSU BA Result OUT, Direct LINK
एक से अधिक बार होने वाले भुगतान को लौटाएगी यूनिवर्सिटी
एमडीएस यूनिवर्सिटी द्वारा एक से अधिक बार किए गए भुगतान को वापस लौटाएगी। विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2025, स्नातकोत्तर सेमेस्टर स्कीम दिसम्बर 2024 तथा स्नातक एनईपी कक्षाएं दिसंबर 2024 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जिनका परीक्षा शुल्क का भुगतान एक से अधिक बार हो गया है। ऐसे अभ्यर्थियों को एक से अधिक बार होने वाले भुगतान को वापस लौटाने के लिए वेबसाइट mdsuexam.org पर लिंक उपलब्ध है। अभ्यर्थी लिंक के माध्यम से भुगतान को वापस प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।