एमडी, एमएस, डीएम और एमसीएच कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों को रिसर्च के लिये मिलेंगे 2 लाख रुपये
PGI में एमडी, एमएस, डीएम और एमसीएच की पढ़ाई करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों को पाठ्यक्रम के दौरान शोध करना होता है। अब ये राशि उन्हें रिसर्च में मदद करेगी।
पीजीआई लखनऊ में पहली बार रेजिडेंट डॉक्टरों को शोध के लिए दो लाख रुपये तक मदद मिलेगी। इससे रेजिडेंट मरीजों की बीमारियों, जांच और आधुनिक इलाज पर बेहतर शोध कर सकेंगे। संस्थान में शोध संस्थान में यह योजना पहली बार लागू होगी। इसके माध्यम से प्रत्येक वर्ष अधिकतम 200 अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता मुहैया करायी जा सकेगी। संस्थान इन्हें हर साल चार करोड़ देगा। इसके अलावा संस्थान में गामा नाइफ के संचालन के लिये चार मेडिकल फिजीसिस्ट और जर्नल हॉस्पिटल में डेंटल सर्जन के नए पदों को मंजूरी मिली है। बुधवार को मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल की अध्यक्षता में हुई पीजीआई की 105वीं शासी निकाय बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
पीजीआई के रजिस्ट्रार कर्नल वरुण बाजेपई ने बताया कि संस्थान में एमडी, एमएस, डीएम और एमसीएच की पढ़ाई करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों को पाठ्यक्रम के दौरान शोध करना होता है। कई शोध में महंगी जांच, बायोमार्कर परीक्षण, इमेजिंग और प्रयोगशाला की सामग्री की जरूरत पड़ती है। नई योजना के तहत इन कामों के लिए दो लाख की आर्थिक मदद मिलेगी। रजिस्ट्रार ने बताया कि प्रदेश में किसी संस्थान में पहली बार रेजिडेंट को शोध के लिये अनुदान मिलेगा।
उन्होंने बताया कि संस्थान में लघु अनुसंधान अनुदान योजना शुरू की जाएगी। इसका मकसद डॉक्टरों को पुराने मरीजों के रिकॉर्ड पर आधारित शोध के साथ नए मरीजों पर अध्ययन करने के लिए भी प्रोत्साहित करना है। इससे चिकित्सा शोध की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी