एमडी जनरल मेडिसिन पर टूट पड़े नीट पीजी टॉपर, रेडियोलॉजी 2nd चॉइस, क्या AI पड़ रहा असर
MCC की राउंड 1 अलॉटमेंट लिस्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि टॉप 100 सीट अलॉटमेंट में जनरल मेडिसिन की 51 सीटें अलॉट हुईं, जबकि रेडियोडायग्नोसिस के लिए 28 सीटें अलॉट हुईं। डर्मेटोलॉजी छह अलॉटमेंट के साथ तीसरे स्थान पर रही।
नीट पीजी काउंसलिंग के पहले राउंड के सीट अलॉटमेंट में एमडी जनरल मेडिसिन सबसे पसंदीदा कोर्स बनकर उभरा है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की राउंड 1 अलॉटमेंट लिस्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि टॉप 100 सीट अलॉटमेंट में जनरल मेडिसिन की 51 सीटें अलॉट हुईं, जबकि रेडियोडायग्नोसिस के लिए 28 सीटें अलॉट हुईं। डर्मेटोलॉजी छह अलॉटमेंट के साथ तीसरे स्थान पर रही। वहीं पीडियाट्रिक्स और जनरल सर्जरी में तीन-तीन अलॉटमेंट हुए। शीर्ष 501 उम्मीदवारों के बीच भी MD जनरल मेडिसिन टॉप चॉइस रहा जिसे 233 उम्मीदवारों ने चुना। इसके बाद MD रेडियो-डायग्नोसिस' (जिसे आमतौर पर रेडियोलॉजी कहा जाता है) रहा, जिसमें 149 सीटें अलॉट हुईं। 37 उम्मीदवारों के साथ डर्मेटोलॉजी तीसरे स्थान पर रही, जबकि जनरल सर्जरी और ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी शीर्ष पांच विकल्पों में शामिल रहीं।
कुल 28,723 सीटों में से शीर्ष 501 आवंटनों के डेटा से पता चलता है कि उम्मीदवारों की पसंद मुख्य रूप से कुछ चुनिंदा पोस्टग्रेजुएट मेडिकल स्पेशलिटीज तक ही सीमित रही। शीर्ष पांच कोर्स चुनने वाले कुल 459 उम्मीदवार थे जो इन 501 आवंटनों का 91.6% हिस्सा हैं। बाकी 42 उम्मीदवार नौ अन्य कोर्स श्रेणियों में बंटे हुए थे।
शीर्ष 501 आवंटनों में से 46.5 फीसदी हिस्सेदारी जनरल मेडिसिन की रही जबकि रेडियोलॉजी की हिस्सेदारी 29.7% थी। इन दोनों स्पेशलिटीज़ को मिलाकर कुल 382 सीटें आवंटित हुईं, जो इस समूह का लगभग 76.2% है। इन दोनों के बीच 84 उम्मीदवारों का अंतर था; जनरल मेडिसिन में रेडियोलॉजी की तुलना में लगभग 1.6 गुना अधिक सीटें आवंटित हुईं।
शीर्ष 500 उम्मीदवारों की ओर से सबसे ज्यादा चुने गए कोर्स
अलॉट किए गए कोर्स उम्मीदवार
M.D. जनरल मेडिसिन 233
M.D. रेडियो-डायग्नोसिस / रेडियोलॉजी 149
M.D. डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी और लेप्रोसी / डर्मेटोलॉजी 37
M.S. जनरल सर्जरी 25
M.S. ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी 15
(NBEMS) जनरल मेडिसिन 10
M.D. न्यूक्लियर मेडिसिन 9
M.D. पीडियाट्रिक्स (बाल चिकित्सा) 7
M.S. ऑर्थोपेडिक्स (हड्डी रोग विज्ञान) 6
(NBEMS) रेडियो डायग्नोसिस 6
(NBEMS) ऑप्थल्मोलॉजी (नेत्र विज्ञान) 1
M.S. नेत्र विज्ञान (ऑप्थल्मोलॉजी) 1
त्वचा विज्ञान, वेनेरोलॉजी और कुष्ठ रोग (D.D.V.L.) 1
M.D. एनेस्थिसियोलॉजी 1
कुल 501
जनरल मेडिसिन सबसे आगे है
MD जनरल मेडिसिन में सबसे ज्यादा अलॉटमेंट हुए, जिसमें 233 उम्मीदवारों ने इस कोर्स को चुना। इसके बाद MD रेडियो-डायग्नोसिस का नंबर आता है जिसमें 149 उम्मीदवार शामिल हैं। इस तरह ये दोनों स्पेशलिटीज इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। जनरल मेडिसिन में एमडी करने के बाद डॉक्टर डीएम जैसी सुपर-स्पेशियलिटी की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद अपनी विशेषज्ञता के अनुरूप प्रैक्टिस विकसित करने में भी समय लगता है। इस तरह करियर में स्थिर कमाई ज्यादा लंबे समय तक हो सकती है। आगे चलकर विशेषज्ञता के नए अवसर मिलते हैं।
एम्स में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर नीरज निश्चल के मुताबिक जनरल मेडिसिन उन उम्मीदवारों के लिए बेहतर विकल्प है जिन्हें क्लिनिकल चुनौतियां, मरीजों से संवाद और जटिल बीमारियों का प्रबंधन पसंद है। इस क्षेत्र में आर्थिक सफलता हासिल करने में कुछ अधिक समय लग सकता है, लेकिन सुपर-स्पेशलाइजेशन की संभावनाएं काफी अधिक हैं।
क्या रेडियोलॉजी एआई की वजह से पिछड़ रही
करियर की शुरुआत में अच्छी कमाई और बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस के कारण रेडियोलॉजी मेडिकल छात्रों को आकर्षित करती रही है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमेज की व्याख्या के कुछ हिस्सों को ऑटोमेट कर सकता है, जिससे रेडियोलॉजिस्ट की भूमिका बदल सकती है। जबकि जनरल मेडिसिन सदाबहार विशेषज्ञता है, जिसमें सुपर-स्पेशियलाइजेशन और लंबे समय में अधिक कमाई के अवसर मिलते हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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