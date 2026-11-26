एमकॉम के बाद सरकारी नौकरी या अपना कारोबार? एक्सपर्ट से जानिए नौकरी ढूंढने के सही तरीके
एमकॉम के बाद सरकारी नौकरी चुनें या अपना कारोबार शुरू करें। एक्सपर्ट संजीव कुमार आचार्य से जानिए सही फैसले का तरीका और जॉब पोर्टल से नौकरी ढूंढने के आसान टिप्स।
एमकॉम की डिग्री हाथ में है। सामने दो रास्ते हैं। एक तरफ सरकारी नौकरी की पक्की सुरक्षा। दूसरी तरफ अपने दम पर कुछ बड़ा करने का सपना। बहुत से युवा इसी मोड़ पर बरसों अटके रहते हैं। न इधर के रहते हैं न उधर के। आखिर सही रास्ता कौन सा है और नौकरी की तलाश कहां से शुरू करें? एक्सपर्ट संजीव कुमार आचार्य ने इन सवालों के सीधे जवाब दिए हैं।
सरकारी नौकरी या कारोबार
उत्तर प्रदेश के शिव कुमार यादव ने एमकॉम पूरा किया है। कारोबार की अच्छी समझ भी है। पर पिछले कुछ सालों से वे उलझन में हैं। सरकारी नौकरी करें या अपना काम शुरू करें।
आचार्य का कहना है कि दोनों रास्ते अच्छे हैं। फैसला आपकी रुचि पर टिका है। आर्थिक हालत और जोखिम उठाने की ताकत भी मायने रखती है।
सरकारी नौकरी में सुरक्षा मिलती है। आमदनी हर महीने तय रहती है। दिनचर्या भी बंधी रहती है। अगर आपको यही सुकून चाहिए तो तैयारी में जुट जाइए। बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान आपके सामने हैं। एसएससी और राज्य सरकार के विभाग भी हैं। एमकॉम वालों के लिए अकाउंट्स और फाइनेंस से जुड़े पदों पर मौके बनते हैं।
कारोबार का मिजाज अलग है। यहां फैसले खुद लेने पड़ते हैं। लोगों से मिलना-जुलना पड़ता है। पूरा काम अपने कंधों पर संभालना होता है। अगर यह सब आपको पसंद है तो अपना काम शुरू करने की सोचिए। अकाउंटिंग सर्विस इसका एक रास्ता है। ई-कॉमर्स और फाइनेंशियल सर्विस भी हैं। बिजनेस कंसल्टेंसी में भी गुंजाइश है।
जल्दबाजी न करें
आचार्य की सलाह है कि हड़बड़ी में कोई फैसला न लें। पहले अपनी जेब की हालत देखिए। घर की जिम्मेदारियां तौलिए। फिर अपनी रुचि को परखिए।
एक बीच का रास्ता भी है। कम पैसे लगाकर छोटे स्तर से कारोबार शुरू करें। साथ में सरकारी नौकरी की तैयारी भी चलने दें। इससे जोखिम घटता है। हाथ में विकल्प बने रहते हैं।
उनके मुताबिक सरकारी नौकरी स्थिरता देती है। कारोबार में आजादी और आगे बढ़ने के ज्यादा मौके होते हैं। रास्ता वही चुनिए जो आपकी क्षमता और भविष्य के लक्ष्यों से मेल खाए।
नौकरी ढूंढने का सही प्लेटफॉर्म कौन सा
दूसरा सवाल निष्कर्ष गुप्ता का है। लिंक्डइन, इनडीड, शाइन, मॉन्स्टर, ग्लासडोर और नौकरी डॉट कॉम में से कौन बेहतर है? आचार्य साफ कहते हैं कि कोई एक प्लेटफॉर्म सबके लिए सही नहीं होता। आपकी योग्यता देखी जाती है। अनुभव और करियर का लक्ष्य भी देखा जाता है।
नौकरी डॉट कॉम काफी लोकप्रिय है। यहां अलग-अलग क्षेत्रों और अनुभव के हिसाब से मौके मिलते हैं। लिंक्डइन पर कंपनियों और रिक्रूटर से सीधा जुड़ाव बनता है। नई नौकरियों की खबर भी वहीं मिलती है। इनडीड पर जगह, वेतन और काम के आधार पर खोज हो सकती है। शाइन पर भी कई तरह की नौकरियां दिखती हैं।
ग्लासडोर का काम थोड़ा अलग है। यहां कंपनी की रेटिंग मिलती है। वहां काम कर चुके लोगों की राय पढ़ने को मिलती है। दफ्तर का माहौल और वेतन का अंदाजा भी लगता है। इसके अलावा कंपनियों की अपनी वेबसाइट भी खंगालिए। खाली पदों की जानकारी वहां भी रहती है।
ठगी से बचिए
एक बात गांठ बांध लीजिए। किसी भी ऑफर पर आवेदन करने से पहले उसकी सच्चाई जांचिए। निजी जानकारी देने से पहले तो खास तौर पर। फर्जी ऑफर की कमी नहीं है।
आवेदन से पहले की तैयारी
सबसे पहले रिज्यूमे चमकाइए। उसमें पढ़ाई और हुनर साफ लिखिए। अनुभव और उपलब्धियां भी जोड़िए। इसके बाद कम से कम दो-तीन जॉब पोर्टल पर पूरी प्रोफाइल बनाइए। अपनी योग्यता और पसंदीदा नौकरी से जुड़े की-वर्ड डालना न भूलें। इनसे रिक्रूटर को आप जल्दी मिलते हैं। जॉब अलर्ट भी चालू कर दीजिए ताकि नई रिक्ति की खबर सबसे पहले आपको मिले। आचार्य का निचोड़ यही है कि सही दिशा में की गई खोज काम आती है। साथ में दमदार रिज्यूमे हो और नियमित नेटवर्किंग चलती रहे। तब अच्छा मौका मिलने की उम्मीद काफी बढ़ जाती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव