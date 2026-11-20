एमसीसी नीट पीजी राउंड 2 का रिजल्ट mcc.nic.in पर जारी, MD जनरल मेडिसिन टॉप चॉइस
एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमिटी ने नीट पीजी काउंसलिंग राउंड 2 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर परिणाम चेक किया जा सकता है।
एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमिटी ने नीट पीजी काउंसलिंग राउंड 2 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर परिणाम चेक किया जा सकता है। जनरल मेडिसन अभ्यर्थियों की पहली पसंद बना हुआ है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पहले राउंड में रेडियोलॉजी या पीडियाट्रिक्स मिला था, उन्होंने सीट अपग्रेड कर जनरल मेडिसिन चुन लिया है। गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट ने 19 नवंबर को स्पष्ट किया था कि उसके द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक केवल पुदुच्चेरी की डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए है। इस रोक का असर देश के अन्य मेडिकल कॉलेजों पर नहीं पड़ेगा। वे अपनी काउंसलिंग व दाखिला प्रक्रिया जारी रख सकते हैं।
19 नवंबर को जारी एक आदेश में जस्टिस के. सुरेंद्र ने साफ किया कि 17 नवंबर को श्री वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से जुड़े मामले में लगाया गया अंतरिम स्टे केवल इसी संस्थान तक सीमित रहेगा। यह संस्थान श्री वेंकटेश्वर डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संचालित होता है। कोर्ट के स्पष्टीकरण के मुताबिक यह रोक मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) या पुडुचेरी सरकार की सेंट्रलाइज्ड एडमिशन कमेटी (CENTAC) की ओर से अन्य कॉलेजों में आयोजित काउंसलिंग और दाखिला प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी। कोर्ट के इस स्पष्टीकरण से नीट पीजी की काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर बनी कंफ्यूजन दूर हो गई।
क्यों उठा था विवाद
इस मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विवाद तब शुरू हुआ जब कॉलेज ने जो पहले राज्य की काउंसलिंग प्रणाली के तहत एक निजी मेडिकल कॉलेज था - काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान 'डीम्ड यूनिवर्सिटी' का दर्जा होने का दावा किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग MCC द्वारा की जानी चाहिए। जहां निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए काउंसलिंग राज्य के अधिकारी कराते हैं, वहीं डीम्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले का काम MCC संभालता है।
कॉलेज का तर्क था कि इसलिए उसकी काउंसलिंग MCC द्वारा की जानी चाहिए जबकि पुडुचेरी सरकार ने सवाल उठाया कि क्या इस दर्जे में बदलाव के लिए जरूरी मंजूरी और औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इससे यह विवाद खड़ा हो गया कि कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराने के लिए कौन सी अथॉरिटी अधिकृत है।
अधिकारी ने कहा कि अगर कोर्ट इस पर स्पष्टता दे दे, तो एक-दो दिन में ही यह मुद्दा सुलझ सकता है और काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।
कोर्ट ने संबंधित पक्षों से कहा है कि वे काउंसलिंग कराने के लिए अधिकृत अथॉरिटी के बारे में डिवीजन बेंच से स्पष्टीकरण मांगें। अधिकारी ने बताया कि इस रोक की वजह से MCC द्वारा कराई जा रही केंद्रीय काउंसलिंग प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, जबकि राज्य-स्तरीय काउंसलिंग अलग से चल रही है। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारी अब कोर्ट के स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं।
कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार, छात्रों का कॉलेज में शामिल होना और फीस जमा करना भी डिवीजन बेंच से मिलने वाले स्पष्टीकरण पर निर्भर करेगा। MCC के नोटिस में कहा गया है कि सीटों की प्रोसेसिंग को रोके रखने का फैसला 17 नवंबर के आदेश के पालन में लिया गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आगे की जानकारी के लिए समिति की वेबसाइट देखते रहें।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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