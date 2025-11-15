NEET PG काउंसलिंग 2025 का संशोधित शेड्यूल जारी, 20 नवंबर को राउंड 1 सीट का रिजल्ट, देखें पूरी डिटेल्स
संक्षेप: NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया का संसोधित शेड्यूल जारी कर दिया गया है। टाइमलाइन के अनुसार, राउंड 1 के लिए विकल्प भरने (choice filling) और लॉकिंग की प्रक्रिया 17 नवंबर 2025 से शुरू होगी।
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटों के साथ-साथ डीम्ड और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की 100% सीटों के लिए नीट पीजी 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया का संसोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। टाइमलाइन के अनुसार, राउंड 1 के लिए विकल्प भरने (choice filling) और लॉकिंग की प्रक्रिया 17 नवंबर 2025 से शुरू होगी। NEET PG 2025 में पास हुए और मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवार काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। रजिस्ट्रेशन, विकल्प भरना (choice filling) और आगे की सभी प्रक्रियाएं आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी।
राउंड 1 के लिए विकल्प भरने की विंडो 18 नवंबर तक खुली रहेगी, जबकि विकल्प लॉकिंग की सुविधा उसी दिन शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे तक उपलब्ध होगी। MCC ने राउंड 2, राउंड 3 और ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए भी पूरी टाइम लाइन भी जारी कर दी है। नीचे पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं।
NEET PG Counselling 2025 राउंड 1 संशोधित शेड्यूल इस प्रकार है-
एक्टिविटीज- तारीख/समय
संस्थानों द्वारा संभावित सीट मैट्रिक्स का सत्यापन: 23 अक्टूबर 2025
पंजीकरण और पेमेंट: 17 अक्टूबर - 5 नवंबर 2025 (भुगतान 5 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक)
विकल्प भरना (Choice Filling): 17 नवंबर - 18 नवंबर 2025 (रात 11:55 बजे तक)
विकल्प लॉक करना: 18 नवंबर 2025 (शाम 4 बजे - रात 11:55 बजे)
सीट आवंटन की प्रक्रिया: 19 नवंबर 2025
परिणाम: 20 नवंबर 2025
रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग: 21 नवंबर - 27 नवंबर 2025
संस्थानों द्वारा ज्वाइन किए गए उम्मीदवारों का सत्यापन: 28 नवंबर - 30 नवंबर 2025
NEET PG Counselling 2025 राउंड 2 संशोधित शेड्यूल इस प्रकार है-
अस्थायी सीट मैट्रिक्स का सत्यापन: 1 दिसंबर 2025
पंजीकरण और भुगतान: 2 दिसंबर - 7 दिसंबर 2025 (7 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक भुगतान)
विकल्प भरना: 3 दिसंबर- 7 दिसंबर 2025 (रात 11:55 बजे तक)
विकल्प लॉक करना: 7 दिसंबर 2025 (शाम 4 बजे - रात 11:55 बजे)
सीट आवंटन प्रक्रिया: 8 दिसंबर - 9 दिसंबर 2025
परिणाम: 10 दिसंबर 2025
रिपोर्टिंग/ज्वाइनिंग: 11 दिसंबर - 18 दिसंबर 2025
ज्वाइन करने वाले उम्मीदवारों का सत्यापन: 19 दिसंबर - 21 दिसंबर 2025
NEET PG Counselling 2025 राउंड 3 संशोधित शेड्यूल इस प्रकार है-
अस्थायी सीट मैट्रिक्स का सत्यापन: 22 दिसंबर 2025
पंजीकरण और भुगतान: 23 दिसंबर- 28 दिसंबर 2025 (भुगतान 28 दिसंबर, दोपहर 3 बजे तक)
विकल्प भरना: 24 दिसंबर -28 दिसंबर 2025 (सुबह 11:55 बजे तक) (दोपहर)
चॉइस लॉकिंग: 28 दिसंबर 2025 (शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे तक)
सीट आवंटन की प्रक्रिया: 29 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक
परिणाम: 31 दिसंबर 2025 तक
रिपोर्टिंग: 1 जनवरी से 8 जनवरी 2026 तक
जुड़े हुए उम्मीदवारों का सत्यापन: 9 जनवरी से 11 जनवरी 2026 तक
नीट पीजी काउंसलिंग 2025 संशोधित शेड्यूल- ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए
अस्थायी सीट मैट्रिक्स का सत्यापन: 12 जनवरी 2026
पंजीकरण और भुगतान: 13 जनवरी - 18 जनवरी 2026 (18 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक भुगतान)
चॉइस फिलिंग: 13 जनवरी - 18 जनवरी 2026 (रात 11:55 बजे तक)
चॉइस लॉकिंग: 18 जनवरी 2026 (शाम 4 बजे - 11:55 बजे) (दोपहर)
सीट आवंटन की प्रक्रिया: 19 जनवरी - 20 जनवरी 2026
परिणाम: 21 जनवरी 2026
रिपोर्टिंग: 22 जनवरी - 31 जनवरी 2026