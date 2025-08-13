MCC NEET UG Counselling Result 2025: 26608 mbbs bds bsc nursing seats allotted toppers AIIMS Delhi opening closing rank MCC NEET UG : MBBS, BDS समेत 26608 सीटें अलॉट, नीट के टॉप 48 रैंक वालों को AIIMS दिल्ली मिला, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
MCC NEET UG Counselling Result 2025: 26608 mbbs bds bsc nursing seats allotted toppers AIIMS Delhi opening closing rank

MCC NEET UG : MBBS, BDS समेत 26608 सीटें अलॉट, नीट के टॉप 48 रैंक वालों को AIIMS दिल्ली मिला

NEET UG Seat Allotment 2025: हमेशा की तरह इस बार भी एम्स दिल्ली नीट टॉपरों की टॉप चॉइस रहा है। नीट के टॉप 48 रैंक होल्डर्स को एम्स दिल्ली की एमबीबीएस सीट अलॉट हुई है। इसमें 37 सीटें जनरल कैटेगरी को, 10 ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस को मिली है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 11:26 AM
MCC NEET UG : MBBS, BDS समेत 26608 सीटें अलॉट, नीट के टॉप 48 रैंक वालों को AIIMS दिल्ली मिला

NEET UG Counselling Result 2025 : एमसीसी नीट यूजी राउंड 1 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में कुल 26608 स्टूडेंट्स को सीट अलॉट की गई हैं। एमबीबीएस की 22149, बीडीएस की 3995 और बीएससी की 464 सीटें अलॉट हुई हैं। हमेशा की तरह इस बार भी एम्स दिल्ली नीट टॉपरों की टॉप चॉइस रहा है। नीट के टॉप 48 रैंक होल्डर्स को एम्स दिल्ली की एमबीबीएस सीट अलॉट हुई है। इसमें 37 सीटें जनरल कैटेगरी को, 10 ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस को मिली है। मेडिकल काउंसिल कमेटी (एमसीसी) ने मंगलवार रात नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया था। mcc.nic.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। एमसीसी ने कहा है कि विद्यार्थी फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित होने के बाद तथा एमसीसी वेबसाइट से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद ही अलॉट किए गए कॉलेज/संस्थान से संपर्क करें।

नई एनआरआई कोटा नीति के अनुसार ऑल इंडिया कोटा (एआईक्यू) काउंसलिंग के पहले दौर में मेडिकल दाखिले के लिए कुल 557 एनआरआई उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इनमें से 297 को एनआरआई प्राथमिकता 1 के तहत और शेष 260 को एनआरआई प्राथमिकता 2 के तहत प्रवेश दिया गया है।

दिग्गज मेडिकल कॉलेजों की नीट कट ऑफ 2025

नीट कटऑफ 2025: ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक

एम्स, नई दिल्ली ओपनिंग रैंक - एआईआर - 1 (ओपन सीट कोटा), क्लोजिंग रैंक

1405 (एसटी) ओपन सीट कोटा

वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली , ओपनिंग रैंक एआईआर - 49 , क्लोजिंग रैंक 7,556 (एसटी) AIQ

जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी , ओपनिंग रैंक एआईआर 50 , क्लोजिंग रैंक 6283 (एसटी) ओपन सीट कोटा

मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी), नई दिल्ली ओपनिंग रैंक 54 , क्लोजिंग रैंक

5543 (एसटी) AIQ

एम्स, जोधपुर ओपनिंग रैंक 55 , क्लोजिंग रैंक 7353 (एसटी) ओपन सीट कोटा

एम्स, भुवनेश्वर ओपनिंग रैंक 60 , क्लोजिंग रैंक 14786 (एसटी) ओपन सीट कोटा

एम्स-भोपाल ओपनिंग रैंक 148 , क्लोजिंग रैंक 11713 (एसटी) ओपन सीट कोटा

एम्स नागपुर ओपनिंग रैंक 136 , क्लोजिंग रैंक- 16192 (एसटी) ओपन सीट कोटा

एम्स ऋषिकेश ओपनिंग रैंक 230 , क्लोजिंग रैंक- 11475 (एसटी) ओपन सीट कोटा

यूसीएमएस, ओपनिंग रैंक दिल्ली 217 , क्लोजिंग रैंक 12439 (एसटी) AIQ

