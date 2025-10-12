MCC NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी राउंड-3 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2025 का इंतजार, यहां कर सकेंगे चेक

NEET UG Counselling Result 2025: एमसीसी की ओर से जल्द ही नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 3 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा। उम्मीदवार रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।

Sun, 12 Oct 2025 10:51 AM

MCC NEET UG Counselling 2025: मेडीकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर से जल्द ही नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 3 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 3 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। सीट अलॉटमेंट चेक करने और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का इंतजार है। ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार, रिजल्ट 11 अक्टूबर को जारी किया जाना था, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है।

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे फाइनल रिजल्ट घोषित होने के बाद तथा एमसीसी वेबसाइट से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद ही आवंटित कॉलेज/संस्थान से संपर्क करें। यदि अभ्यर्थी को नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 3 में सीट आवंटित की जाती है तो उसे संबंधित कॉलेज या इंस्टीट्यूट में 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2025 के बीच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट करना होगा।

कॉलेज ज्वॉइन करने के लिए के जरूरी डॉक्यूमेंट्स - उम्मीदवारों को आवंटित कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होगा।

1. सीट अलॉटमेंट लेटर

2. नीट एडमिट कार्ड

3. नीट स्कोर कार्ड : रिजल्ट या रैंक लेटर

4. बर्थ सर्टिफिकेट

5. 10वीं का सर्टिफिकेट

6. 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट

7. आईडी प्रूफ (पैन कार्ड/ आधार / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट)

8. कास्ट सर्टिफिकेट

NEET UG Seat Allotment 2025: नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 3 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऐसे चेक करें - 1. एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर नीट यूजी काउंसलिंग सेक्शन में क्लिक करें।

3. नीट यूजी 2025 राउंड-3 के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की लिंक पर क्लिक करें।

4. अब अपना लॉग इन फ्रेंडेंशियल और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।

4. अब स्क्रीन पर सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. रिजल्ट के सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें।