NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 शेड्यूल आगे बढ़ा, 197 नई सीटें गईं जोड़ी
MCC NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 एडमिशन प्रक्रिया के शेड्यूल को आगे बढ़ाने की घोषणा की है।
MCC NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 एडमिशन प्रक्रिया के शेड्यूल को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। इसी के साथ एमसीसी ने राउंड 2 में 197 नई सीटों को जोड़ा है। राउंड 2 का रिवाइज्ड शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी किया जाएगा। नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के राउंड-2 के सीट मैट्रिक्स में कुल 197 सीटें जोड़ी गई हैं। इनमें से ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद में कुल 9 सीटें और जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, बेलगावी में कुल 188 सीटें जोड़ी गई हैं।
नोटिस में कहा गया है कि “अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि डीजीएचएस की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) एनएमसी द्वारा भेजी गई नई मान्यता प्राप्त सीटों को यूजी काउंसलिंग 2025 के दूसरे राउंड के सीट मैट्रिक्स में जोड़ने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, एनआरआई डॉक्यूमेंट भी चेक किए जा रहे हैं। इसलिए, सक्षम प्राधिकारी ने यूजी काउंसलिंग 2025 के दूसरे राउंड की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। यूजी काउंसलिंग 2025 के राउंड-2 का रिवाइज्ड शेड्यूल जल्द ही एमसीसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।”
अहम डॉक्यूमेंट-
1. 10वीं 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र
2. नीट स्कोर कार्ड
3. आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
4. मूल निवास प्रमाण पत्र
5. डोमिसाइल सर्टिफिकेट (अगर मांगा गया हो तो)
6. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
7. वैध पहचान प्रमाण
8. रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
9. स्कैन किये हुए हस्ताक्षर
10. ट्रांसफर सर्टिफिकेट
11. दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
NEET UG 2025 काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें-
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2: "यूजी मेडिकल काउंसलिंग" सेक्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 3: NEET UG क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन करें या लॉग इन करें।
स्टेप 4: आवेदन फॉर्म को भरें और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 5: जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें (NEET स्कोरकार्ड, फोटो आईडी, श्रेणी प्रमाण पत्र, आदि)
स्टेप 6: कॉलेजों और कोर्सेज के लिए अपनी चाॅइस भरें और लॉक करें।
स्टेप 7: भविष्य के लिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें।