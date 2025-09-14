MCC NEET UG Counselling 2025 Round 2 registration ends today apply now at mcc.nic.in know schedule MCC NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आज, ऐसे करें अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़MCC NEET UG Counselling 2025 Round 2 registration ends today apply now at mcc.nic.in know schedule

MCC NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आज, ऐसे करें अप्लाई

MCC Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से आज 14 सितंबर 2025 को नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी आज दोपहर 12 बजे तक mcc.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 11:43 AM
share Share
Follow Us on
MCC NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आज, ऐसे करें अप्लाई

MCC NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से आज 14 सितंबर 2025 को नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी आज दोपहर 12 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। राउंड 2 रजिस्ट्रेशन फीस भुगतान करने का समय 15 सितंबर दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है।

नीट यूजी 2025 राउंड 2 काउंसलिंग का शेड्यूल-

1. राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट- 14 सितंबर 2025 (दोपहर 12 बजे तक)

2. राउंड 2 के लिए शुल्क भुगतान- 15 सितंबर 2025 (दोपहर 2 बजे तक)

3. राउंड 2 चाॅइस फिलिंग की लास्ट डेट - 15 सितंबर 2025 (सुबह 8 बजे तक)

4. राउंड 2 चाॅइस लाॅकिंग- 14 सितंबर 2025 (सुबह 8 बजे) से 15 सितंबर 2025

5. राउंड 2 सीट प्रोसेसिंग- 15 से 16 सितंबर 2025

6. राउंड 2 रिजल्ट तिथि- 17 सितंबर 2025

7. राउंड 2 रिपोर्टिंग- 18 से 25 सितंबर 2025

अहम डॉक्यूमेंट-

1. 10वीं 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र

2. नीट स्कोर कार्ड

3. आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

4. मूल निवास प्रमाण पत्र

5. डोमिसाइल सर्टिफिकेट (अगर मांगा गया हो तो)

6. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

7. वैध पहचान प्रमाण

8. रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

9. स्कैन किये हुए हस्ताक्षर

10. ट्रांसफर सर्टिफिकेट

11. दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

NEET UG 2025 काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें-

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: "यूजी मेडिकल काउंसलिंग" सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: NEET UG क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन करें या लॉग इन करें।

स्टेप 4: आवेदन फॉर्म को भरें और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 5: जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें (NEET स्कोरकार्ड, फोटो आईडी, श्रेणी प्रमाण पत्र, आदि)

स्टेप 6: कॉलेजों और कोर्सेज के लिए अपनी चाॅइस भरें और लॉक करें।

स्टेप 7: भविष्य के लिए कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें।

Neet Ug neet ug counselling Neet Counselling
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।