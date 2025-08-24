MCC NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 रजिस्ट्रेशन 29 अगस्त से शुरू, यहां कर सकेंगे आवेदन

NEET UG Counselling 2025: एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ओर से नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन 29 अगस्त से शुरू होंगे।

Sun, 24 Aug 2025 05:55 AM

NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 की प्रक्रिया 29 अगस्त 2025 से शुरू की जाएगी। जो अभ्यर्थी नीट यूजी राउंड 2 काउंसलिंग के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकेंगे। एमसीसी की ओर से नोटिस में दी गई जानकारी के अनुसार नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 का पूरा शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। एमसीसी काउंसलिंग 2025 विभिन्न राज्यों में 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा सीटों और एएमयू, बीएचयू, जेएमआई और ईएसआईसी की 100 फीसदी सीटों के लिए आयोजित की जाती है।

नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 में वे उम्मीदवार की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन्हें नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 1 में सीट आवंटित नहीं हुई थी। इसके अलावा वे उम्मीदवार भी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो राउंड 1 में मिली अपनी सीट से संतुष्ट नहीं हैं।

अहम डॉक्यूमेंट- 1. 10वीं 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र

2. नीट स्कोर कार्ड

3. आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

4. मूल निवास प्रमाण पत्र

5. डोमिसाइल सर्टिफिकेट (अगर मांगा गया हो तो)

6. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

7. वैध पहचान प्रमाण

8. रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

9. स्कैन किये हुए हस्ताक्षर

10. ट्रांसफर सर्टिफिकेट

11. दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

NEET UG 2025 काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें- स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: "यूजी मेडिकल काउंसलिंग" सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: NEET UG क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन करें या लॉग इन करें।

स्टेप 4: आवेदन फॉर्म को भरें और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 5: जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें (NEET स्कोरकार्ड, फोटो आईडी, श्रेणी प्रमाण पत्र, आदि)

स्टेप 6: कॉलेजों और कोर्सेज के लिए अपनी चाॅइस भरें और लॉक करें।