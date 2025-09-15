MCC NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 चाॅइस फिलिंग की अंतिम तिथि आज, 17 सितंबर को आएगा रिजल्ट
MCC NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर से आज 15 सितंबर 2025 सुबह 8 बजे को नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 के लिए चाॅइस फिलिंग प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। अगर आप ने अभी तक च्वाइस फिलिंग नहीं किया है तो अभी आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर च्वाइस फिलिंग करें। आज के बाद चाॅइस फिलिंग विंडो को बंद कर दिया जाएगा।
MCC NEET UG Counselling 2025 Round 2 Choice Filling Link
नीट यूजी 2025 राउंड 2 काउंसलिंग का शेड्यूल-
1. राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट- 14 सितंबर 2025 (दोपहर 12 बजे तक)
2. राउंड 2 के लिए शुल्क भुगतान- 15 सितंबर 2025 (दोपहर 2 बजे तक)
3. राउंड 2 चाॅइस फिलिंग की लास्ट डेट - 15 सितंबर 2025 (सुबह 8 बजे तक)
4. राउंड 2 चाॅइस लाॅकिंग- 14 सितंबर 2025 (सुबह 8 बजे) से 15 सितंबर 2025
5. राउंड 2 सीट प्रोसेसिंग- 15 से 16 सितंबर 2025
6. राउंड 2 रिजल्ट तिथि- 17 सितंबर 2025
7. राउंड 2 रिपोर्टिंग- 18 से 25 सितंबर 2025
अहम डॉक्यूमेंट-
1. 10वीं 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र
2. नीट स्कोर कार्ड
3. आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
4. मूल निवास प्रमाण पत्र
5. डोमिसाइल सर्टिफिकेट (अगर मांगा गया हो तो)
6. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
7. वैध पहचान प्रमाण
8. रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
9. स्कैन किये हुए हस्ताक्षर
10. ट्रांसफर सर्टिफिकेट
11. दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 2 चाॅइस फिलिंग कैसे करें-
1. एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट - mcc.nic.in पर जाएं।
2. "यूजी मेडिकल काउंसलिंग" पर क्लिक करें।
3. अपना रोल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
4. 'चॉइस फिलिंग' पर क्लिक करें।
5. अपनी कॉलेज/कोर्स प्रिफरेंस भरें और दोबारा से अरेंज करें।
6. अपने चॉइसेस को कंफर्म करें और फॉर्म को सबमिट करें। भविष्य के लिए भरें गए चॉइसेस स्लिप को डाउनलोड करें।