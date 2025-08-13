MCC NEET UG Counselling Result 2025: नीट यूजी राउंड-1 फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 2025 mcc.nic.in पर जारी, Direct Link

NEET UG Seat Allotment 2025: एमसीसी की ओर से आज 13 अगस्त 2025 को नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 का फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपना नीट रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Wed, 13 Aug 2025 09:04 PM

NEET UG Counselling Round 1 Final Result 2025: मेडीकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर से आज 13 अगस्त 2025 को नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 का फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपना नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 का फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। फाइनल सीट अलॉटमेंट चेक करने और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा।

NEET UG Counselling Round 1 Final Seat Allotment Pdf link एमसीसी ने नोटिस में कहा है कि “सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि NEET UG काउंसलिंग 2025 के पहले राउंड का फाइनल रिजल्ट अब MCC की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 14 अगस्त 2025 से अपने आवंटित कॉलेज/संस्थान में रिपोर्ट कर सकते हैं।”

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे- 1. रिपोर्ट करने से पहले एमसीसी वेबसाइट से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें।

2. वेरिफिकेशन के लिए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट की ऑरिजनल कॉपी तथा फोटोकॉपी साथ ले जाएं।

3. काउंसलिंग शेड्यूल में दी गई निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट करें।

रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

NEET UG Seat Final Allotment 2025: नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऐसे चेक करें - 1. एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर नीट यूजी काउंसलिंग सेक्शन में क्लिक करें।

3. नीट यूजी 2025 राउंड-1 के फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की लिंक पर क्लिक करें।

4. अब अपना लॉग इन फ्रेंडेंशियल और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।

4. अब स्क्रीन पर फाइनल सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. रिजल्ट के सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें।

6. कॉलेज अलॉट होने के बाद निर्धारित डेट तक कॉलेज रिपोर्ट करें और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवा लें।

कॉलेज ज्वॉइन करने के लिए के जरूरी डॉक्यूमेंट्स : उम्मीदवारों को आवंटित कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराना होगा।

1. सीट अलॉटमेंट लेटर

2. नीट एडमिट कार्ड

3. नीट स्कोर कार्ड : रिजल्ट या रैंक लेटर

4. बर्थ सर्टिफिकेट

5. 10वीं का सर्टिफिकेट

6. 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट

7. आईडी प्रूफ (पैन कार्ड/ आधार / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट)