MCC NEET UG Counselling 2025: नीट यूजी काउंसलिंग 2025 चाॅइस फिलिंग की अंतिम तिथि आज, जानें डिटेल्स

MCC NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के लिए चाॅइस फिलिंग प्रक्रिया आज 11 अगस्त 2025 को बंद कर दी जाएगी।

Mon, 11 Aug 2025 11:48 AM

MCC NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) की ओर से आज 11 अगस्त 2025 रात 11:59 बजे को नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 1 के लिए चाॅइस फिलिंग प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। अगर आप ने अभी तक च्वाइस फिलिंग नहीं किया है तो अभी आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर च्वाइस फिलिंग करें। आज के बाद चाॅइस फिलिंग विंडो को बंद कर दिया जाएगा।

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) अंडरग्रेजुएट 2025 के लिए चॉइस फिलिंग की सुविधा 11 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है। MCC का यह फैसला कई उम्मीदवारों की अपील के बाद लिया गया है। पहले राउंड-1 का काउंसलिंग रिजल्ट 9 अगस्त को आना था, जिसे 11 अगस्त तक टाल दिया गया था। अब चॉइस लॉकिंग की समय सीमा बढ़ने के चलते रिजल्ट 11 अगस्त के बाद घोषित होने की उम्मीद है।

अहम डॉक्यूमेंट- 1. 10वीं 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र

2. नीट स्कोर कार्ड

3. आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

4. मूल निवास प्रमाण पत्र

5. डोमिसाइल सर्टिफिकेट (अगर मांगा गया हो तो)

6. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

7. वैध पहचान प्रमाण

8. रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

9. स्कैन किये हुए हस्ताक्षर

10. ट्रांसफर सर्टिफिकेट

11. दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

नीट यूजी काउंसलिंग 2025 राउंड 1 चाॅइस फिलिंग कैसे करें- 1. एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट - mcc.nic.in पर जाएं।

2. "यूजी मेडिकल काउंसलिंग" पर क्लिक करें।

3. अपना रोल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।

4. 'चॉइस फिलिंग' पर क्लिक करें।

5. अपनी कॉलेज/कोर्स प्रिफरेंस भरें और दोबारा से अरेंज करें।