NEET UG Counselling 2025: MBBS और BDS दाखिले के लिए कल जारी होगा राउंड-1 काउंसलिंग रिजल्ट, ऐसे करें चेक

NEET UG Counselling 2025: मेडिकल की पढ़ाई का सपना देखने वाले लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार अब बस एक दिन में खत्म होने वाला है, पहली काउंसलिंग के नतीजे कल आने वाले हैं।

NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) कल यानी 11 अगस्त 2025 को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) अंडरग्रेजुएट 2025 के राउंड-1 काउंसलिंग का रिज़ल्ट जारी करने जा रही है। ये नतीजे MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर उपलब्ध होंगे। पहले ये रिजल्ट 9 अगस्त को आने वाला था, लेकिन MCC ने तारीख बदलकर 11 अगस्त कर दी थी।

राउंड-1 के लिए चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया कल पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब उम्मीदवारों के लिए कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट जारी की जाएगी।

NEET UG Counselling 2025 रिजल्ट ऐसे चेक करें 1. आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर “NEET UG Round 1 2025 Result” लिंक पर क्लिक करें।

3. स्क्रीन पर आपका सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट दिख जाएगा।

4. इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

NRI उम्मीदवारों के लिए खास प्राथमिकता