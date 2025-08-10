mcc neet ug counselling 2025 for mbbs and bds admission round 1 result date NEET UG Counselling 2025: MBBS और BDS दाखिले के लिए कल जारी होगा राउंड-1 काउंसलिंग रिजल्ट, ऐसे करें चेक, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़mcc neet ug counselling 2025 for mbbs and bds admission round 1 result date

NEET UG Counselling 2025: मेडिकल की पढ़ाई का सपना देखने वाले लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार अब बस एक दिन में खत्म होने वाला है, पहली काउंसलिंग के नतीजे कल आने वाले हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 02:47 PM
NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) कल यानी 11 अगस्त 2025 को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) अंडरग्रेजुएट 2025 के राउंड-1 काउंसलिंग का रिज़ल्ट जारी करने जा रही है। ये नतीजे MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर उपलब्ध होंगे। पहले ये रिजल्ट 9 अगस्त को आने वाला था, लेकिन MCC ने तारीख बदलकर 11 अगस्त कर दी थी।

राउंड-1 के लिए चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया कल पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब उम्मीदवारों के लिए कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट जारी की जाएगी।

NEET UG Counselling 2025 रिजल्ट ऐसे चेक करें

1. आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर “NEET UG Round 1 2025 Result” लिंक पर क्लिक करें।

3. स्क्रीन पर आपका सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट दिख जाएगा।

4. इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

NRI उम्मीदवारों के लिए खास प्राथमिकता

इस बार MCC ने ऑल-इंडिया NEET UG 2025 के लिए NRI कैंडिडेट्स के दो प्राथमिकता श्रेणियां तय की हैं, पहली प्राथमिकता उन उम्मीदवारों को मिलेगी जो खुद NRI हैं या NRI के बच्चे हैं। दूसरी प्राथमिकता उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जो NRI के फर्स्ट-डिग्री या सेकंड-डिग्री रिश्तेदार हैं।

