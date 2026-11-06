एमबीबीएस की 400 सीटें खाली रह गईं, MCC कटऑफ की उलटी चाल ने चौंकाया, नीट स्पेशल स्ट्रे रिजल्ट जारी
नीट यूजी स्पेशल स्ट्रे राउंड के लिए बताई गई 946 खाली सीटों के मुकाबले MBBS के लिए कुल 537 सीटें अलॉट की गई हैं। यानी 409 सीटें खाली गई हैं। 1191652 रैंक वाले उम्मीदवार को भी एमबीबीएस सीट मिली है।
MCC NEET UG 2026 Special Stray Round Cut off : एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने एमबीबीएस की खाली बचीं सीटों के लिए नीट यूजी स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2026 और बीडीएस व बीएससी नर्सिंग के 5वें राउंड के लिए नीट यूजी काउंसलिंग की प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है। परिणाम के विश्लेषण से पता चलता है कि एमबीबीएस की 400 से ज्यादा सीटें बेकार जा सकती हैं। महंगी होने के कारण इन्हें कोई लेने वाला नहीं दिखा। नीट यूजी स्पेशल स्ट्रे राउंड के लिए बताई गई 946 खाली सीटों के मुकाबले MBBS के लिए कुल 537 सीटें अलॉट की गई हैं। यानी 409 सीटें खाली गई हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस राउंड में हिस्सा लिया था, वे अपना परिणाम mcc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस राउंड में नीट यूजी में 1191652 रैंक वाले उम्मीदवार को भी एमबीबीएस सीट मिली है।
नीट यूजी स्पेशल राउंड की कटऑफ ने चौंकाया, दिखी उलटी चाल
आमतौर पर नीट यूजी काउंसलिंग जैसे जैसे अंतिम राउंड की ओर बढ़ती है, कट-ऑफ कम होती चली जाती है। मतलब नीचे गिरती जाती है। लेकिन इस बार स्पेशल स्ट्रे राउंड में बिल्कुल उल्टा ट्रेंड देखा गया। कटऑफ नीचे जाने के बजाय हायर साइड पर चली गई।
देखें एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटा सीटों की क्या रही कटऑफ
MBBS ऑल इंडिया / ओपन कोटा - सरकारी संस्थान
ओपन / जनरल : 27277 रैंक (गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, महेश्वरम)। (दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा के तहत यूसीएमएस दिल्ली में 28538 रैंक पर अलॉटमेंट हुआ)।
ईडब्ल्यूएस :21556 रैंक (ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर)।
ओबीसी : 27381 रैंक (इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुडुचेरी)। (एम्स मदुरै में 25493 रैंक)।
एससी : 127686 रैंक (शिलांग मेडिकल कॉलेज, शिलांग)। (एम्स ऋषिकेश में 46265 रैंक)।
एसटी : 144219 रैंक (वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बुरला)।
डीम्ड यूनिवर्सिटीज मेडिकल कॉलेजों की सेल्फ फाइनेंस्ड MBBS सीट अलॉटमेंट रैंक-
गीतम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, विशाखापत्तनम: 85335 से 87233 रैंक।
सवीथा मेडिकल कॉलेज, कांचीपुरम: 129143 रैंक।
अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन, कोच्चि: 159363 रैंक।
चेत्तिनाड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलार: 168770 रैंक।
महर्षि मारकंडेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अंबाला: 189189 रैंक।
श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, तुमकुर: 232399 रैंक।
कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कराड: 234655 रैंक।
संतोष मेडिकल कॉलेज, गाजियाबाद: 254722 रैंक।
भारती विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, सांगली: 2,72,118 रैंक।
डॉ. डी. वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज, पिंपरी, पुणे: 386170 रैंक।
एसआरएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, कांचीपुरम: 470707 रैंक।
येनेपोया मेडिकल कॉलेज, मंगलोर: 496098 रैंक।
ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देहरादून: 498022 रैंक।
एसबीकेएस मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, वडोदरा: 597879 रैंक।
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वर्धा: 651720 रैंक।
दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज, नागपुर: 667807 रैंक।
अन्य डीम्ड संस्थान (तमिलनाडु व पुडुचेरी): मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज, कांचीपुरम, एसीएस मेडिकल कॉलेज, चेन्नई, भारत मेडिकल कॉलेज, चेन्नई और श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज, चेन्नई में सीट अलॉटमेंट 1100000 से लेकर 1191652 रैंक तक दर्ज किया गया।
बीडीएस कटऑफ
ओबीसी - 28718 रैंक (मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, नई दिल्ली)।
ओपन / जनरल - 28730 रैंक (फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली)।
ईडब्ल्यूएस : 31538 रैंक (आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, जयपुर)।
एससी : 128708 रैंक (आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, जयपुर)।
एसटी : 161568 रैंक (मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, नई दिल्ली।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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