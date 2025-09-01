mcc neet ug 2025 revised counselling schedule registration dates round 2 3 stray vacancy NEET UG 2025: MBBS-BDS दाखिले के लिए MCC ने जारी किया राउंड 2 का नया काउंसलिंग शेड्यूल, Career Hindi News - Hindustan
NEET UG 2025: एमसीसी ने नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। अब राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 4 सितंबर से शुरू होगी और 9 सितंबर तक चलेगी।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 08:18 PM
NEET UG 2025: मेडिकल की पढ़ाई का सपना देखने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर आई है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट यूजी 2025 काउंसलिंग का संशोधित शेड्यूल जारी कर दिया है। अब राउंड 2 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 4 सितंबर 2025 से शुरू होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर नया शेड्यूल देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

एमसीसी 3 सितंबर को सीट मैट्रिक्स जारी करेगी, जिसमें उपलब्ध सीटों का पूरा ब्योरा होगा। इसके बाद 4 सितंबर से राउंड 2 रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जो 9 सितंबर दोपहर 12 बजे तक चलेगा। फीस जमा करने की आखिरी समयसीमा 9 सितंबर दोपहर 3 बजे तय की गई है। उम्मीदवार 5 सितंबर से 9 सितंबर रात 11:55 बजे तक अपनी पसंद भर सकेंगे। वहीं चॉइस लॉकिंग 9 सितंबर शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे तक होगी।

सीट अलॉटमेंट प्रोसेस 10 और 11 सितंबर को होगा और राउंड 2 का रिजल्ट 12 सितंबर 2025 को घोषित किया जाएगा। जिन्हें कॉलेज अलॉट होगा, उन्हें 13 सितंबर से 19 सितंबर के बीच अपने कॉलेज जाकर एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद एमसीसी दो दिन संस्थानों से छात्रों के जॉइनिंग डेटा की पुष्टि करेगी।

आगे का शेड्यूल

राउंड 3 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 24 सितंबर 2025 से शुरू होगी। इसके बाद स्ट्रे वेकेंसी राउंड भी आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी एमसीसी समय पर उपलब्ध कराएगी।

शेड्यूल कैसे डाउनलोड करें

  1. सबसे पहले एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर “UG Counselling Schedule 2025, dated September 1” लिंक पर क्लिक करें।
  3. शेड्यूल अपने आप डाउनलोड हो जाएगा।
  4. इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

