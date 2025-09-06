MCC NEET UG 2025 Counselling Round 2 Seat Matrix Released 1134 MBBS and BDS Seats Added break up NEET UG : नीट राउंड-2 सीट मैट्रिक्स में MBBS व BDS की 1134 सीटें एड, 13501 क्लियर वैकेंसी, देखें ब्रेकअप, Career Hindi News - Hindustan
NEET UG : नीट राउंड-2 सीट मैट्रिक्स में MBBS व BDS की 1134 सीटें एड, 13501 क्लियर वैकेंसी, देखें ब्रेकअप

MCC NEET UG 2025 Counselling Round 2 Seat Matrix : एमसीसी ने नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड-2 के लिए सीट मैट्रिक्स और वैकेंसी डिटेल्स जारी कर दी है। एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में कुल 7,088 वर्चुअल वैकेंसी और 13501 क्लियर वैकेंसी हैं।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 6 Sep 2025 02:49 PM
MCC NEET UG 2025 Counselling Round 2 Seat Matrix : मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड-2 के लिए सीट मैट्रिक्स और वैकेंसी डिटेल्स जारी कर दी है। एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में कुल 7,088 वर्चुअल वैकेंसी और 13501 क्लियर वैकेंसी हैं। एमसीसी के मुताबिक इस राउंड में 1134 एमबीबीएस व बीडीएस सीटें भी जोड़ी गई हैं।

आपको बता दें की नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 के लिए चॉइस भरने की प्रक्रिया 5 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है। चॉइस भरने और लॉक करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर, 2025 है।

नीट 2025 काउंसलिंग राउंड 2 सीट मैट्रिक्स और वैकेंसी

नई जोड़ी गई सीटें- 1,134

वर्चुअल वैकेंसी - 7088

क्लियर वैकेंसी - 13501

नीट 2025 काउंसलिंग राउंड 2 चॉइस लॉकिंग विंडो 9 सितंबर, 2025 को शाम 4 बजे से रात 11.55 बजे तक खुलेगी। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 12 सितंबर, 2025 को घोषित किया जाएगा।

नई सीटों में कहां कितनी सीटें एड हुईं

ऑल इंडिया कोटा: 696 सीटें

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) कोटा: 60 सीटें

एनआरआई कोटा: 70 सीटें

डीम्ड , पेड़ वाली सीटें कोटा: 308 सीटें (मणिपाल टाटा और बीएलडीई बीजापुर में 50-50 सीटें बढ़ीं)

क्लियर वैकेंसी का ब्रेकअप

एआईक्यू ( AIQ - ऑल इंडिया कोटा) में कुल एमबीबीएस: 6739

एआईक्यू ओपन: 2553

एआईक्यू ओबीसी: 1877

एआईक्यू ईडब्ल्यूएस: 647

एआईक्यू एससी: 955

एआईक्यू एसटी: 432

पीएच (कुल): 275

