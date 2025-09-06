NEET UG : नीट राउंड-2 सीट मैट्रिक्स में MBBS व BDS की 1134 सीटें एड, 13501 क्लियर वैकेंसी, देखें ब्रेकअप
MCC NEET UG 2025 Counselling Round 2 Seat Matrix : मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड-2 के लिए सीट मैट्रिक्स और वैकेंसी डिटेल्स जारी कर दी है। एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में कुल 7,088 वर्चुअल वैकेंसी और 13501 क्लियर वैकेंसी हैं। एमसीसी के मुताबिक इस राउंड में 1134 एमबीबीएस व बीडीएस सीटें भी जोड़ी गई हैं।
आपको बता दें की नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 के लिए चॉइस भरने की प्रक्रिया 5 सितंबर, 2025 से शुरू हो गई है। चॉइस भरने और लॉक करने की अंतिम तिथि 9 सितंबर, 2025 है।
नीट 2025 काउंसलिंग राउंड 2 सीट मैट्रिक्स और वैकेंसी
नई जोड़ी गई सीटें- 1,134
वर्चुअल वैकेंसी - 7088
क्लियर वैकेंसी - 13501
नीट 2025 काउंसलिंग राउंड 2 चॉइस लॉकिंग विंडो 9 सितंबर, 2025 को शाम 4 बजे से रात 11.55 बजे तक खुलेगी। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 12 सितंबर, 2025 को घोषित किया जाएगा।
नई सीटों में कहां कितनी सीटें एड हुईं
ऑल इंडिया कोटा: 696 सीटें
कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) कोटा: 60 सीटें
एनआरआई कोटा: 70 सीटें
डीम्ड , पेड़ वाली सीटें कोटा: 308 सीटें (मणिपाल टाटा और बीएलडीई बीजापुर में 50-50 सीटें बढ़ीं)
क्लियर वैकेंसी का ब्रेकअप
एआईक्यू ( AIQ - ऑल इंडिया कोटा) में कुल एमबीबीएस: 6739
एआईक्यू ओपन: 2553
एआईक्यू ओबीसी: 1877
एआईक्यू ईडब्ल्यूएस: 647
एआईक्यू एससी: 955
एआईक्यू एसटी: 432
पीएच (कुल): 275