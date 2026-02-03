Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़MCC NEET PG Counselling Result 2025 Round 3 OUT at mcc.nic.in, here merit list pdf download link
MCC NEET PG Counselling Result: नीट पीजी 2025 काउंसलिंग राउंड-3 रिजल्ट mcc.nic.in पर जारी, Direct Link

MCC NEET PG Counselling Result: नीट पीजी 2025 काउंसलिंग राउंड-3 रिजल्ट mcc.nic.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप:

NEET PG Counselling Result 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने आज, 3 फरवरी 2026 को नीट पीजी 2025 की तीसरे राउंड का काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित कर दिया है।

Feb 03, 2026 06:17 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

MCC NEET PG 2025 Round 3 Counselling Result: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से आज, 3 फरवरी 2026 को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) 2025 की तीसरे राउंड का काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने काउंसलिंग के इस राउंड में भाग लिया है, वे आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

NEET PG 2025 Counselling Result: नीट पीजी 2025 काउंसलिंग राउंड-3 रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपना स्कोर और अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं।

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "PG Medical" सेक्शन पर क्लिक करें।

3. "Candidate Activity" सेक्शन के तहत "New Registration 2025" लिंक पर जाएं।

4. अपना नीट पीजी रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

5. "Round 3 Counselling Result" के लिंक पर क्लिक करते ही आपका स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा।

6. भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर ले लें।

आगे की प्रक्रिया:

कॉलेज में रिपोर्टिंग जिन उम्मीदवारों को इस राउंड में सीट आवंटित की गई है, उन्हें अगले चरणों के लिए तैयार रहना होगा। यदि उम्मीदवार अपनी आवंटित सीट को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। कॉलेज जॉइनिंग और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया 4 फरवरी से 11 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी।

रिपोर्टिंग के दौरान उम्मीदवारों को अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट साथ ले जाने होंगे ताकि कॉलेज स्तर पर उनकी योग्यता का वेरिफिकेशन किया जा सके। इस प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, मेडिकल कॉलेजों में सत्र की कक्षाएं भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

काउंसलिंग के तीसरे राउंड का यह रिजल्ट उन मेधावी छात्रों के लिए करियर की नई दिशा तय करेगा जो देश के टॉप मेडिकल कॉलेज में अपनी स्पेशलाइजेशन हासिल करना चाहते हैं। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए उम्मीदवारों को रेगुलर रूप से आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Neet Pg NEET PG Counselling NEET Counselling Result
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।