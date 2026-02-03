MCC NEET PG Counselling Result: नीट पीजी 2025 काउंसलिंग राउंड-3 रिजल्ट mcc.nic.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: NEET PG Counselling Result 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने आज, 3 फरवरी 2026 को नीट पीजी 2025 की तीसरे राउंड का काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित कर दिया है।

MCC NEET PG 2025 Round 3 Counselling Result: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से आज, 3 फरवरी 2026 को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) 2025 की तीसरे राउंड का काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने काउंसलिंग के इस राउंड में भाग लिया है, वे आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

NEET PG 2025 Counselling Result: नीट पीजी 2025 काउंसलिंग राउंड-3 रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें? उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपना स्कोर और अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं।

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "PG Medical" सेक्शन पर क्लिक करें।

3. "Candidate Activity" सेक्शन के तहत "New Registration 2025" लिंक पर जाएं।

4. अपना नीट पीजी रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

5. "Round 3 Counselling Result" के लिंक पर क्लिक करते ही आपका स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा।

6. भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर ले लें।

आगे की प्रक्रिया: कॉलेज में रिपोर्टिंग जिन उम्मीदवारों को इस राउंड में सीट आवंटित की गई है, उन्हें अगले चरणों के लिए तैयार रहना होगा। यदि उम्मीदवार अपनी आवंटित सीट को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। कॉलेज जॉइनिंग और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया 4 फरवरी से 11 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी।

रिपोर्टिंग के दौरान उम्मीदवारों को अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट साथ ले जाने होंगे ताकि कॉलेज स्तर पर उनकी योग्यता का वेरिफिकेशन किया जा सके। इस प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, मेडिकल कॉलेजों में सत्र की कक्षाएं भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है।