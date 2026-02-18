NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी 2025 स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए चॉइस फिलिंग कल होगी बंद, 21 को आएगा रिजल्ट
MCC NEET PG Counselling 2025: मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स चुनने (चॉइस फिलिंग) और उन्हें लॉक करने का कल यानी 19 फरवरी 2026 को आखिरी मौका है।
MCC NEET PG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा आयोजित की जा रही नीट पीजी (NEET PG) काउंसलिंग 2026 के अंतिम चरण यानी ‘स्ट्रे वैकेंसी राउंड’ की प्रक्रिया अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स चुनने (चॉइस फिलिंग) और उन्हें लॉक करने का कल यानी 19 फरवरी 2026 को आखिरी मौका है।
यह राउंड उन छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिन्हें पिछले राउंड्स में सीट आवंटित नहीं हुई थी। एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर उम्मीदवार अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं।
चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का समय
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, चॉइस फिलिंग की सुविधा 19 फरवरी को रात 11:55 बजे तक उपलब्ध रहेगी। वहीं, चॉइस लॉकिंग (पसंद को लॉक करना) की प्रक्रिया दोपहर 4:00 बजे से शुरू होगी और यह भी रात 11:55 बजे तक चलेगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए अपनी पसंद को समय पर लॉक कर लें। यदि कोई छात्र चॉइस लॉक करना भूल जाता है, तो सिस्टम द्वारा उसे ऑटो लॉक कर दिया जाएगा।
सीट आवंटन और रिपोर्टिंग का शेड्यूल
चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, एमसीसी सीटों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेगा।
सीट आवंटन प्रोसेसिंग: 20 फरवरी 2026
परिणाम की घोषणा: 21 फरवरी 2026
कॉलेज में रिपोर्टिंग: जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित की जाएगी, उन्हें 22 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच संबंधित कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी रिपोर्टिंग और एडमिशन की औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए चाॅइस कैसे भरें?
स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करने की प्रक्रिया बहुत आसान है।
1. सबसे पहले MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
2. होम पेज पर मौजूद "MCC NEET PG Counselling 2025 Stray Vacancy Round Choice Filling" लिंक पर क्लिक करें।
3. लॉगिन पेज पर अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दर्ज करके सबमिट करें।
4. अब आप विकल्पों को भर सकते हैं। सभी कॉलेजों और विषयों को सावधानी से चुनें।
5. विकल्प भरने के बाद, उसे 'लॉक' करें और कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके प्रिंटआउट ले लें।
जरूरी नियम: लापरवाही पड़ सकती है भारी
स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग का अंतिम चरण होता है, इसलिए इसके नियम काफी सख्त हैं। इस राउंड में ‘फ्री एग्जिट’ का विकल्प नहीं मिलता है। यदि किसी उम्मीदवार को सीट आवंटित की जाती है और वह उसे नहीं लेता है, तो उसकी सिक्योरिटी राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके साथ ही, ऐसे उम्मीदवारों को अगले एक वर्ष के लिए नीट पीजी परीक्षा से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल उन्हीं कॉलेजों का चयन करें जहां वे वास्तव में प्रवेश लेना चाहते हैं। 28 फरवरी के बाद इस सत्र की काउंसलिंग प्रक्रिया आधिकारिक रूप से समाप्त हो जाएगी।
