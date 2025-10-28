Hindustan Hindi News
MCC NEET PG Counselling 2025 schedule released at mcc.nic.in, choice filling begins today, know details
MCC NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी काउंसलिंग 2025 का शेड्यूल जारी, आज से चॉइस फिलिंग शुरू

संक्षेप: MCC NEET PG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट पीजी काउंसलिंग 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। छात्र काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर देख सकते हैं।

Tue, 28 Oct 2025 02:41 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
NEET PG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट पीजी काउंसलिंग 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह उन सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है जिन्होंने नीट पीजी 2025 की परीक्षा पास की है और पोस्ट-ग्रेजुएशन (PG) मेडिकल कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं। छात्र काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर देख सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां (पहला राउंड)-

शेड्यूल के अनुसार, पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया "चॉइस फिलिंग" आज, 28 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रही है। इस प्रक्रिया में छात्र अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेज और कोर्स चुन सकेंगे।

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि: 5 नवंबर 2025

चॉइस फिलिंग और लॉकिंग: 28 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025

सीट अलॉटमेंट रिजल्ट: 8 नवंबर 2025

कॉलेज में रिपोर्टिंग: 9 नवंबर से 15 नवंबर 2025

सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आने के बाद जिन उम्मीदवारों को कॉलेज आवंटित किया गया है, उन्हें 9 नवंबर से 15 नवंबर 2025 के बीच आवंटित संस्थान में जाकर रिपोर्ट करना होगा और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

ऐसे करें आवेदन और चॉइस फिलिंग-

  1. सबसे पहले MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

2. होम पेज पर "MCC NEET PG Counselling 2025 रजिस्ट्रेशन" लिंक पर क्लिक करें।

3. लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें और आवेदन फॉर्म भरें।

एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट -

1. एमसीसी द्वारा जारी अलॉटमेंट लेटर (जरूरी डॉक्यूमेंट)।

2. एनबीई द्वारा जारी एडमिट कार्ड।

3. एनबीई द्वारा जारी रिजल्ट / रैंक लेटर।

4. एमबीबीएस/बीडीएस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्रोफेशनल परीक्षाओं की मार्कशीट।

5. एमबीबीएस/बीडीएस डिग्री प्रमाण पत्र/प्रोविजनल प्रमाण पत्र।

आज (28 अक्टूबर) से चॉइस फिलिंग के विकल्प का उपयोग करें और अपनी प्राथमिकता के अनुसार कॉलेज और कोर्स चुनें। 5 नवंबर को शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे के बीच अपनी चॉइस को लॉक करना न भूलें। एमसीसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे सभी चरणों की तिथियां ध्यान से देखें और निर्धारित समय सीमा के अंदर अपनी सभी प्रक्रियाएं पूरी करें।

