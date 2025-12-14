MCC NEET PG counselling 2025: नीट पीजी 2025; आज रात खत्म हो रही है दूसरे राउंड की 'चॉइस लॉकिंग' की डेडलाइन!

संक्षेप: MCC NEET PG 2025 Counselling: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा आयोजित नीट पीजी 2025 (NEET PG 2025) काउंसलिंग के दूसरे राउंड आज 14 दिसंबर को 'चॉइस लॉकिंग' की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।

MCC NEET PG 2025 Counselling: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा आयोजित नीट पीजी 2025 (NEET PG 2025) काउंसलिंग के दूसरे राउंड में शामिल हो रहे उम्मीदवारों के लिए एक बेहद जरूरी सूचना जारी की गई है। आज 14 दिसंबर को राउंड 2 के लिए 'चॉइस लॉकिंग' की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेजों और स्पेशलाइजेशन (MD, MS, PG Diploma) को फाइनल करके लॉक नहीं किया है, उन्हें यह काम आज रात डेडलाइन खत्म होने से पहले हर हाल में पूरा करना होगा।

सीट अलॉटमेंट का इंतजार 16 दिसंबर को होगा खत्म चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद, एमसीसी (MCC) 15 से 16 दिसंबर तक सीट अलॉटमेंट के डेटा को प्रोसेस करेगी। इसके बाद, 16 दिसंबर को दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी कर दिया जाएगा।

यह रिजल्ट उम्मीदवार की मेरिट रैंक, उनके द्वारा भरी गई चाॅइस फिलिंग सीटों की उपलब्धता के आधार पर तय किया जाता है।

चॉइस लॉकिंग क्यों है जरूरी? काउंसलिंग के दूसरे राउंड में सीट पाने के लिए चॉइस लॉकिंग करना अनिवार्य है। एमसीसी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो उम्मीदवार अंतिम समय सीमा तक अपनी भरी हुई चॉइस को लॉक नहीं करेंगे, उन्हें इस राउंड में सीट अलॉटमेंट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो, अगर आपने चॉइस भर दी है, लेकिन लॉक नहीं किया है, तो आपको सीट नहीं मिलेगी।

MCC NEET PG counselling 2025: इस तरह करें अपनी 'चॉइस' लॉक उम्मीदवारों को अपनी चॉइस लॉक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

आधिकारिक वेबसाइट: एमसीसी (MCC) की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

लॉगिन करें: अपने क्रेडेंशियल (जैसे रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड) का उपयोग करके 'NEET PG 2025 Counselling' सेक्शन में लॉगिन करें।

चाॅइस भरें/रिव्यू करें: 'Round 2 Choice Filling' लिंक पर क्लिक करके अपने भरे हुए MD, MS या PG डिप्लोमा कोर्सेज की प्राथमिकता सूची को ध्यान से जांच लें।

लॉक करें: जब आप अपनी भरी हुई प्राथमिकताओं से पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं, तो 'Lock Choices' बटन पर क्लिक करें। ध्यान दें, एक बार लॉक करने के बाद आप अपनी चॉइस बदल नहीं पाएंगे।

कंफर्मेशन प्रिंट करें: चॉइस लॉक होने के बाद, कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें।