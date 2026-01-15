Hindustan Hindi News
MCC NEET PG 2025 Counselling: NEET PG काउंसलिंग राउंड 3 का शेड्यूल आउट, आज से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग शुरू

MCC NEET PG 2025 Counselling: NEET PG काउंसलिंग राउंड 3 का शेड्यूल आउट, आज से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग शुरू

संक्षेप:

NEET PG 2025 Counselling Round 3: 'नीट पीजी (NEET PG) 2025' के तीसरे राउंड (Round 3) की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार mcc.nic.in पर जाकर इस राउंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Jan 15, 2026 12:52 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
NEET PG 2025 Counselling Round 3: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने पोस्टग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों (MD/MS/Diploma) में एडमिशन के लिए 'नीट पीजी (NEET PG) 2025' के तीसरे राउंड (Round 3) की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। जिन डॉक्टरों ने नीट पीजी परीक्षा पास की है और अभी तक उन्हें पसंदीदा सीट नहीं मिली है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर इस राउंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, तीसरे राउंड की प्रक्रिया आज, 15 जनवरी 2026 से शुरू हो रही है। यह उन उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो अपनी आवंटित सीटों को अपग्रेड करना चाहते हैं या नई काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं।

काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल: महत्वपूर्ण तिथियां

एमसीसी ने पारदर्शी तरीके से पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध किया है। उम्मीदवार इन तारीखों को डायरी में नोट कर लें:

रजिस्ट्रेशन: राउंड 3 के लिए आवेदन विंडो 15 जनवरी 2026 से 26 जनवरी 2026 तक खुली रहेगी।

शुल्क भुगतान: रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने की सुविधा 26 जनवरी 2026 की दोपहर 3:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

चॉइस फिलिंग और लॉकिंग: कॉलेजों और कोर्सेज के चयन की प्रक्रिया (Choice Filling) भी 15 जनवरी से 26 जनवरी 2026 के बीच पूरी करनी होगी।

सीट आवंटन और परिणाम की प्रक्रिया

रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, एमसीसी डेटा प्रोसेसिंग और सीट आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेगा।

सीट आवंटन : 27 जनवरी से 28 जनवरी 2026 तक आवंटन प्रक्रिया चलेगी।

रिजल्ट की घोषणा: राउंड 3 का आधिकारिक परिणाम 29 जनवरी 2026 को एमसीसी के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा।

डेटा वेरिफिकेशन: संस्थानों द्वारा शामिल हुए उम्मीदवारों के डेटा का वेरिफिकेशन और एमसीसी द्वारा डेटा साझा करने की प्रक्रिया 7 फरवरी 2026 को पूरी की जाएगी।

आवेदन कैसे करें?

  1. सबसे पहले एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

2. 'PG Medical Counselling' सेक्शन पर क्लिक करें।

3. 'New Registration Round 3' लिंक का चयन करें और अपनी नीट पीजी रोल नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें।

4. आवश्यक विवरण भरें और अपनी पसंद के कॉलेज व स्पेशलाइजेशन को प्राथमिकता के अनुसार 'लॉक' करें।

5. भविष्य के लिए अपने आवेदन का प्रिंटआउट ले लें।

छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपनी पसंद को सावधानीपूर्वक भरें और लॉकिंग से पहले एक बार दोबारा जांच कर लें, क्योंकि लॉकिंग के बाद इसमें बदलाव संभव नहीं होगा।

